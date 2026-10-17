Атакованное дронами в Черном море торговое судно отбуксировали в Бургас

Атакованное дронами судно Chelsea 3 отбуксировали в порт Бургас в Болгарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты отбуксировали судно в порт Бургаса после атаки беспилотников, произошедшей в исключительной экономической зоне страны в 14 милях от побережья, пишет ТАСС.

«Это была спасательная операция, которая, несмотря на сложные метеорологические условия – сильное волнение и ветер, завершилась успешно», – сказал Пеев. Он добавил, что военная прокуратура начала расследование инцидента, а следователи уже приступили к работе на борту корабля.

Капитан Живко Петров уточнил, что дроны нанесли удары в корму и оба борта судна. По его словам, закрепить буксировочные концы удалось лишь со второй попытки, при этом сохранялась опасность затопления из-за трех значительных пробоин в корпусе.

Идущее под флагом Мальты 136-метровое судно подало сигнал бедствия в ночь на вторник. Все 15 членов экипажа, среди которых семеро украинцев и восемь граждан Азербайджана, были эвакуированы катерами пограничной охраны в Варну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спасатели завершили поиск моряков с затонувшего судна HS Dignity.

Во вторник у берегов Болгарии спасли пять членов экипажа с другого пострадавшего от удара дронов корабля.

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