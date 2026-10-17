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    17 октября 2026, 15:30 • Новости дня

    Сеул выразил недовольство визитом японских политиков в храм Ясукуни

    МИД Южной Кореи разочарован посещением японскими политиками храма Ясукуни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южная Корея выразила глубокое сожаление из-за визита высокопоставленных японских политиков в синтоистский храм Ясукуни, воспринимаемый в Азии как символ милитаризма.

    Сеул заявил о «глубоком разочаровании» в связи с тем, что руководство Японии продолжает совершать ритуальные подношения и посещать синтоистский храм Ясукуни, «прославляющий захватнические войны прошлого», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

    В ведомстве призвали Токио объективно взглянуть на историю и продемонстрировать искреннее раскаяние, назвав это основой для выстраивания ориентированных на будущее отношений между двумя странами.

    Храм Ясукуни в Токио хранит списки имен погибших военнослужащих, включая 14 осужденных военных преступников времен Второй мировой войны. В ряде азиатских стран он считается символом японского милитаризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни. Тогда же премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила в него ритуальное подношение. В апреле Такаити также отправляла подношение в скандальный храм по случаю весеннего храмового фестиваля.

    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    16 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Японская JR Central объявила о запуске нового «поезда-пули»

    Японская JR Central представила новую модель «поезда-пули»

    Японская JR Central объявила о запуске нового «поезда-пули»
    @ Central Japan Railway Co

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японский железнодорожный оператор JR Central представил следующее поколение высокоскоростных экспрессов, оснащенных передовой системой автоматического управления и улучшенной защитой от землетрясений.

    Central Japan Railway Co. объявила о планах запустить на линии синкансэн Токайдо новый состав серии S0 в июле 2029 года, полностью заменив действующие поезда типа N700S, передает Kyodo News.

    Синкансэн – это знаменитая японская сеть высокоскоростных железных дорог, также известная как «поезд-пуля».

    Коммерческая эксплуатация новейших составов начнется в июле 2029 года, передает портал Traicy. Модель получила индекс S0, символизирующий новую отправную точку в эволюции высокоскоростных магистралей. Эти поезда заменят текущее поколение N700S на линиях Tokaido и Sanyo.

    Ключевой особенностью новинки станет система автоматического ведения GOA2. Машинист будет присутствовать в кабине, однако электроника возьмет на себя контроль скорости, точное торможение и корректировку расписания. Использование миллиметрового диапазона радиосвязи позволит сократить время реакции автоматики на землетрясения с двух секунд до 0,2 секунды.

    Комфорт пассажиров значительно возрастет благодаря новым сиденьям, встроенным в стекла антеннам 5G и увеличенному пространству для багажа. Уровень вибраций при расхождении со встречными составами снизится на 10%. За счет инновационной аэродинамической формы носовой части потребление энергии уменьшится на 6%.

    До первой половины 2032 года планируется выпустить 25 таких составов. Тестовый образец выйдет на пути уже в августе 2028 года. При производстве вагонов доля переработанного алюминия увеличится до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские составы «Синкансэн» движутся с крейсерской скоростью 320 километров в час. Российские железные дороги планируют внедрить полностью автономные поезда в 2026 году.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России

    Премьер Японии Такаити прокомментировала задержание японца за шпионаж в России

    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японские власти не причастны к шпионажу на территории России.

    «Таких фактов нет», – заявила Такаити журналистам в Токио на фоне задержания гражданина Японии в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, передает «Интерфакс».

    Премьер отметила, что детали дела пока остаются неясными, так как у каждой страны свое внутреннее законодательство.

    «Тем не менее Япония будет твердо отстаивать свою позицию», – добавила она.

    Такаити также подчеркнула, что считает крайне важной защиту японских граждан, и заверила, что японские власти намерены сосредоточить на этом свои усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    В тот же день Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж.

    Во вторник ФСБ показала видео задержания японского журналиста на Сахалине.

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    15 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    @ Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Пхеньян официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян, стремясь оживить двустороннюю торговлю после многолетних ограничений, сообщает Reuters.

    Китай и Северная Корея официально открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход, пишет Reuters. Трехкилометровый вантовый мост соединяет китайский город Даньдун с территорией КНДР.

    Строительство объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории.

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении по случаю открытия.

    По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

    С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон. Ожидается, что новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай выразил поддержку социалистическому курсу лидера КНДР Ким Чен Ына.

    В среду страны объявили об открытии нового пограничного моста.

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    16 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Захарова назвала запоздалым протест Японии против экстрадиции главы МУС

    МИД упрекнул Японию в поздней реакции на незаконные решения МУС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Токио следовало заранее проинформировать свою судью об иммунитете высших должностных лиц, а не возмущаться запросом об экстрадиции президента МУС.

    Японии, которая опротестовала запрос России об экстрадиции президента Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане, следовало раньше обратить внимание на неправомерные действия инстанции, передает РИА «Новости».

    «Я напомню, что МУС просто отрабатывает заказы коллективного Запада против неугодных ему лиц, государств, фактически является одним из инструментов давления или контроля со стороны ряда западных политических сил. Если бы так называемый МУС во всем действовал корректно, то сегодня не было бы повода для протеста Японии», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Токио следовало заранее проинформировать судью об иммунитетах высших должностных лиц, а не дожидаться выдачи ордеров на арест президента России и уполномоченного по правам ребенка.

    Дипломат подчеркнула, что Москва всегда считала МУС псевдонародной и квазиюридической структурой, которая дискредитирует международное правосудие политизированными подходами и двойными стандартами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе внешнеполитические ведомства восьми стран осудили санкции США против Международного уголовного суда.

    В прошлом месяце российский МИД пошутил о смене названия этой организации.

    Летом Мария Захарова назвала МУС квазиюридической структурой.

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    15 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Посол России отверг претензии Японии по Итурупу и задержанию журналиста

    Посол Ноздрев отверг претензии Токио из-за визита делегации КНР на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Японии Николай Ноздрев в ходе беседы в японском дипломатическом ведомстве решительно отвел претензии Токио по поводу задержания журналиста и визита китайской делегации на остров Итуруп.

    Ноздрев встретился с генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой и ответил на претензии японской стороны, передает РИА «Новости».

    Посол России в Японии Николай Ноздрев отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» российскими правоохранительными органами в Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп.

    Ноздрев также подчеркнул, что следственные мероприятия по делу задержанного представителя СМИ будут осуществляться в строгом соответствии с российским законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии.

    Во вторник стало известно, что задержанный журналист собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

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    17 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточную управляемую торпеду подводного базирования «Чам-2.0» с технологией искусственного интеллекта испытали в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Проведен практический пуск новейшей ультраскоростной высокоточной управляемой торпеды «Чам-2.0»… Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия 15 октября провели испытательный запуск торпеды подводного базирования», – говорится в сообщении ЦТАК.

    Технология искусственного интеллекта внедрена в функциональные возможности торпеды, отвечающие за поиск цели и управление оружием в ходе практического применения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.

    В понедельник США сочли новые ракетные пуски КНДР безопасными.

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    15 октября 2026, 01:18 • Новости дня
    КНДР запустила новые крылатые ракеты с подводных лодок

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея успешно испытала два типа новых стратегических крылатых ракет подводного базирования в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Главное ракетное управление КНДР успешно провело испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуски прошли 14 октября 2026 года в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря», – сказано в сообщении.

    За ходом маневров наблюдали член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик и генеральный директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха. Также на испытаниях присутствовали профильные инженеры военно-морских сил республики.

    Проведенные пуски позволили проверить готовность подводных боевых систем к мобилизации и повысить навыки флота в выполнении стратегических задач.

    Испытания подтвердили высокую надежность и эффективность средств сдерживания КНДР, не оказав негативного влияния на безопасность соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР 13 октября провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты, а также заявила о неспособности противника отследить ее ракеты.

    В Сеуле и Токио 12 октября заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах.

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    15 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Полиция арестовала военных США на Окинаве за нарушение комендантского часа

    Kyodo: На Окинаве задержали двух военных США за нарушение комендантского часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих, которые покинули базу в период действия жестких ограничений.

    Американские военнослужащие были обнаружены в одном из кварталов питейных заведений с нуля до пяти часов утра, когда им запрещено покидать базы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Жесткие ограничения для американских военных, включая запрет на употребление алкоголя, были введены на Окинаве 9 октября сроком на 30 дней. Поводом стал арест в городе Наха морского пехотинца США, которого подозревают в убийстве и ограблении местной жительницы. Мужчина не признает вину.

    В связи с преступлением премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила протест и потребовала от военного командования Соединенных Штатов навести порядок. На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских войск в стране, инциденты с военными происходят там регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили об аресте на Окинаве более 770 американских военных с 1972 года. Кроме того, убийство местной жительницы морпехом США осложнило положение премьера Японии. До этого эксперты назвали Соединенные Штаты живущим на японской территории гангстером.

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    16 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Суд в Японии оправдал 59-летнего якудза по делу об убийстве

    Tекст: Игорь Иножарский

    Окружной суд Киото вынес оправдательный приговор 59-летнему члену преступного синдиката «Кудо-кай» Юкио Танаке, который обвинялся в убийстве президента ресторанной сети Gyoza no Ohsho Такаюки Охигаси в 2013 году.

    Прокуратура требовала для подсудимого пожизненного заключения на основании косвенных улик, однако суд счел доказательства недостаточными, пишет Kyodo News.

    Сторона обвинения строила дело на обнаруженном рядом с местом преступления окурке с ДНК подсудимого, а также записях с камер видеонаблюдения и угнанном мотоцикле со следами пороха. При этом мотив преступления прокуроры в ходе процесса не назвали.

    Защита настаивала на том, что окурок был подброшен, так как на месте происшествия не нашли следов курения. Судья согласился с доводами адвокатов, отметив, что нельзя исключать вероятность переноса улики из другого места.

    Согласно материалам дела, в декабре 2013 года неизвестные несколько раз выстрелили в Такаюки Охигаси перед штаб-квартирой компании в Киото. Бизнесмен скончался от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция Японии арестовала американского морского пехотинца по делу об убийстве на Окинаве. В марте правоохранительные органы задержали членов якудза за похищение чемоданов с 2,7 млн долларов. В январе суд приговорил к пожизненному сроку убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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    17 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо достиг рекорда

    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо превысил 3 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2025 финансовом году медведи причинили жителям японского острова Хоккайдо максимальный ущерб с 1991 года, его размер составил более 3 млн долларов.

    В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, потери жителей японского острова Хоккайдо от действий медведей достигли 487 млн иен, или более 3 млн долларов. Этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики с 1991 года, передает ТАСС.

    Местные власти отмечают, что животные разоряют фруктовые сады, а также посевы сахарной свеклы и кукурузы. Ущерб возрастает третий год подряд, что объясняется сокращением сельского населения, которое не успевает следить за угодьями. Для мониторинга территорий во многих населенных пунктах начали применять дроны.

    Согласно докладу министерства охраны окружающей среды Японии, с апреля по начало сентября от нападений медведей погибли шесть человек, еще около 30 получили ранения. Зверей замечали вблизи жилых районов почти 17,4 тыс. раз, что стало максимумом за последние пять лет.

    При этом за весь прошедший финансовый год японцы столкнулись с медведями возле населенных пунктов почти 58 тыс. раз. Жертвами хищников стали 13 человек, а 238 жителей пострадали. Количество раненых оказалось рекордным за весь послевоенный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. После этого власти утвердили стратегию по борьбе с этими животными.

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    15 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    КНДР испытала два типа крылатых ракет с подводной лодки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пхеньян провел испытательные пуски двух типов крылатых ракет с подводной лодки в Японское море на фоне напряженности в отношениях с Сеулом.

    Испытания прошли в среду без какого-либо негативного влияния на безопасность соседних стран, передает France Presse со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились после взрыва мины 21 сентября в контролируемой Сеулом демилитаризованной зоне. В результате инцидента пострадали три южнокорейских солдата.

    После этого происшествия обе страны активизировали испытания модернизированных ракетных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты. В понедельник северокорейские ракеты преодолели более 900 км в ходе очередного пуска. Соединенные Штаты сочли новые испытания Пхеньяна безопасными.

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    16 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    Сеул и Вашингтон обсудили отправку роботов на границу с КНДР

    The Korea Times: Южная Корея и США обсудили отправку роботов на границу с КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба армии Республики Корея Ким Гю Ха и командующий американским контингентом Ксавье Брансон обсудили замену солдат беспилотниками в демилитаризованной зоне.

    Военные Южной Кореи и США рассматривают возможность использования роботизированных систем в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, передает ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times.

    «После инцидента я сказал генералу Брансону, что отправка личного состава в демилитаризованную зону сопряжена с рисками и сложностями, поэтому вместо них нужно отправлять роботов и дронов», – отметил Ким Гю Ха.

    Американский генерал согласился с инициативой, указав на необходимость тщательной проверки новых систем. Стороны признали, что на развертывание техники потребуется время. При этом Ким Гю Ха предупредил, что беспилотники могут по ошибке нарушить демаркационную линию, что приведет к росту напряженности.

    В сентябре трое южнокорейских военнослужащих подорвались на минах в демилитаризованной зоне, однако Пхеньян отверг обвинения в причастности к инциденту. В настоящее время Комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил и Командование ООН изучают возможности безопасного применения роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейские военные зафиксировали полет ракет КНДР на расстояние более 900 км.

    На прошлой неделе Сеул потребовал от Пхеньяна извинений.

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    15 октября 2026, 07:54 • Новости дня
    Американский атомный авианосец направился на базу в Японии

    Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt намеревается зайти на базу в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный авианосец Военно-морских сил США Theodore Roosevelt в сопровождении ударной группы прибудет на базу Йокосука у входа в Токийский залив на этой неделе.

    Ударная группа во главе с атомным авианосцем Военно-морских сил США Theodore Roosevelt должна прибыть на японскую базу Йокосука на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на данные местного муниципалитета, уведомленного МИД Японии.

    Переброска Theodore Roosevelt в северо-западную часть Тихого океана призвана компенсировать ослабление позиций американских ВМС в этом регионе. Оно произошло после того, как в мае в Аравийское море для противодействия Ирану была направлена группа кораблей во главе с авианосцем George Washington, постоянно дислоцировавшаяся у берегов Японии.

    Theodore Roosevelt рассчитан на базирование до 90 вертолетов и самолетов. В его ударную группу также входят ракетный крейсер, несколько ракетных эсминцев и ударная атомная подводная лодка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на американский авианосец.

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    15 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    КНДР обвинила США в потворствовании попыткам Японии создать ядерное оружие

    ЦТАК: КНДР обвинила США в поддержке планов Японии по созданию ядерного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японские милитаристы стремятся создать основу для разработки ядерного оружия под видом строительства атомных подводных лодок, а США потворствуют этому, заявил международный обозреватель по вопросам безопасности Пак Чу Вон в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    «Официально обладать атомной подлодкой и создать фундамент для обладания ЯО – это настоящая цель японских неомилитаристов», – передает РИА «Новости» текст статьи ЦТАК.

    Власти Японии хотят включить планы по получению атомных подводных лодок в три документа по национальной безопасности, пересмотр которых намечен на конец этого года, говорится в статье.

    Автор подчеркивает, что ухудшение ситуации в сфере безопасности используется Токио для устранения политических и законодательных барьеров на пути к ядерному оружию. США, по мнению обозревателя, фактически поддерживают эти намерения: недавно командующий ВМС США заявил, что Япония обладает необходимыми технологиями для создания атомных субмарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Кремле заявили о реваншистской милитаризации Японии.

    Также Пекин перекрыл экспорт десяткам японских компаний из-за милитаризации страны.

    Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин указал Дональду Трампу на милитаризацию Японии.

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