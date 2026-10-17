Премьер Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Продолжаем разбираться (в этом вопросе) и надеемся, что скоро это решение будет пересмотрено», – сказал он на пресс-конференции.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в его стране «удивлены этим решением и не знают, в чем дело».

«Надеемся, там изменят это решение», – говорил Шалва Папуашвили.

В октябре впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.