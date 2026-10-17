  • Новость часаПутин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    Премьер Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    17 октября 2026, 15:12 • Новости дня

    Иномарка сбила пешехода на тротуаре в центре Петербурга

    В центре Петербурга иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар на Суворовском проспекте и совершил наезд на пешехода, мужчина госпитализирован.

    Иномарка под управлением 37-летнего водителя выехала на тротуар на Суворовском проспекте в центре Петербурга, пострадал пешеход, его госпитализировали. Уже известно, что автомобилист, поворачивая с Тульской улицы на проспект, не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

    В результате 57-летний пешеход получил перелом бедра и травму головы, он доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Ранее в городе на Неве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. А летом в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали трое подростков.

    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россиянки назвали гринфлаги в мужчинах

    Россиянки рассказали о любимых мужских чертах

    Россиянки назвали гринфлаги в мужчинах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Женщина хочет ощущать себя рядом с мужчиной в безопасности, причем не столько финансовой, сколько моральной. Также девушкам важно, чтобы молодой человек не только слушал их, но и слышал. Таковы результаты опроса газеты ВЗГЛЯД.

    Представительницы прекрасной половины российского общества рассказали газете ВЗГЛЯД о том, какие качества в мужчинах они считают наиболее привлекательными или, как сейчас говорят в молодежной среде, гринфлагах.  В топ критериев вошли эмоциональная доступность и чувство безопасности рядом с противоположным полом.

    «Для меня важно чувствовать себя спокойно рядом со своим мужчиной», – рассказывает одна из опрошенных. Следующая ей вторит: «Мужчина должен быть опорой».

    При этом часть женщин обратила внимание на уровень вовлеченности мужчины в жизнь возлюбленной. «Я бы хотела, чтобы мой спутник вовлекался в отношения», – признается девушка.

    «Я как-то в разговоре сказала своему молодому человеку, что люблю походы. И уже спустя какое-то время мы начали в них ходить вместе», – похвасталась одна из опрошенных. «Если в моей жизни возникают какие-то проблемы, мужчина не должен сбегать. Наоборот – ему стоит активно включиться и поддержать меня, причем не обязательно даже в финансовом плане», – рассуждает следующая респондентка.

    Среди критериев также оказались ум, чувство юмора и умение поддерживать беседу. «Без чувства юмора не строятся никакие дела – ни базовые бытовые, ни какие-то серьезные», – считает девушка. «Для меня важно, чтобы нам было, о чем поговорить по душам», – признается еще одна горожанка.

    Примечательными видятся ответы тех, кто уже состоит в браке. «Я уже замужем, у нас есть ребенок. И для меня помощь с малышом – это самый верный гринфлаг», – делится молодая мама. «Мужчина должен любить детей», – соглашается с ней еще одна опрошенная. «Для меня важно видеть в мужчине, что он нацелен на семью. А еще, чтобы был добрым», – заключила молодая девушка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о темах, которые обязательно надо обсудить до брака.

    Комментарии (22)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты

    Ilta-Sanomat: Глава Минобороны Финляндии Хяккянен остудил пыл экс-премьера Марин

    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ответил экс-премьеру Санне Марин на ее призыв сбивать российские самолеты, якобы нарушающие финское воздушное пространство.

    «Хяккянен остудил пыл бывшего премьер-министра и других, кто желает гораздо более жесткого подхода к российским самолетам», – пишет Ilta-Sanomat.

    «По словам министра обороны Антти Хяккянена, ни Санне Марин, ни гражданам не нужно беспокоиться о том, как Финляндия реагирует на нарушения воздушного пространства российскими самолетами», – говорится в материале.

    Марин в интервью газете Corriere della Sera призвала сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство страны, однако не привела никаких доказательств подобных инцидентов.

    «В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», – приводит слова Хяккянена РИА «Новости».

    По словам министра, в стране уже много лет существует хорошо отработанная схема применения соразмерной силы на основе оценки угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива.

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты.

    Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом.

    Комментарии (10)
    16 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.

    Владимиру Путину доложили в пятницу на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, что российские военные успешно завершили операцию по окружению и ликвидации сил противника в северо-восточной части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват обороняющегося формирования противника», – доложил Никифоров Путину.

    По словам командующего группировкой «Север», к 30 августа российские военные полностью замкнули кольцо блокирования. На втором этапе, который начался в сентябре, войска приступили к ликвидации окруженного противника: украинская группировка была рассечена на несколько частей и последовательно уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении зоны безопасности.

    В субботу российские военные не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

    Комментарии (9)
    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

    Комментарии (21)
    16 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск назвал не рядовым событием и безусловным успехом окружение российскими военными группировки ВСУ численностью в 2 тыс. человек.

    «В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории свыше 400 кв. км, 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех», – цитирует Путина ТАСС.

    «Изначально вы мне докладывали, там было даже чуть больше, по-моему, 2,5 тыс. [человек в окружении]. Я еще об этом скажу. Это безусловный успех группировки «Север», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные провели операцию «Медвежий угол» по разгрому противника в Харьковской области.


    Комментарии (8)
    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Комментарии (17)
    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

    Комментарии (6)
    16 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья

    Герасимов: ВС России подошли на расстояние 5 км к окраинам Запорожья

    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что передовые группы российских войск подошли на расстояние пяти км от южных окраин Запорожья.

    Герасимов доложил, что по позициям противника в городской черте Запорожья наносятся удары, передает ТАСС.

    «В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ведут бои по освобождению Орехова, а под контроль российских сил перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка.

    Кроме того, форсировав реку Конка, подразделения Воздушно-десантных войск овладели поселком Малая Катериновка и развивают наступление в северном направлении, добавил начальник Генштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба доложил президенту о наступлении группировки «Центр» на Александровку.

    Президент Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск заявил, что Луганская народная республика находится полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Комментарии (13)
    17 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Российские военные поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных дронов, сообщает Минобороны.

    В Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией. В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражены металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности, и завод «Запорожтрансформатор». Последний находился под управлением украинского министерства обороны и выпускал силовые трансформаторы.

    Помимо этого, на переходе по морю был уничтожен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Российские войска поразили логистический центр украинской армии в Ровно. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что массированные атаки лишили Украину производства дальнобойного оружия.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

    Комментарии (4)
    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко
    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
    В Сербии захотели наказать журналиста ФРГ за призывы убивать русских
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова