Участники протестов в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны

La Provence: Протестующие против роста цен на топливо ворвались в мэрию Марселя

Tекст: Мария Иванова

Группа агрессивно настроенных протестующих в Марселе ворвалась в мэрию города, сломав входную дверь, передает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

Несколько человек смогли проникнуть в здание администрации и расписать стены краской из баллончиков. По данным телеканала BFMTV, вандалы разбили стоявший у входа бюст Марианны, национального символа Франции. Сейчас спецотряд полиции обезопасил здание, вход охраняют полицейские со щитами.

Незадолго до этого хулиганы разгромили участок муниципальной полиции в центре Марселя и разграбили несколько магазинов.

В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Ожидается участие около 190 тыс. человек, из них 40 тыс. в столице. В МВД опасаются беспорядков, к 13:00 мск по всей стране было задержано 166 человек, в том числе 100 в Париже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

В Париже из-за демонстраций закрыли несколько станций метро.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отметила, что ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».