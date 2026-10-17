Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти

Пушков: Решение Трампа заморозить санкции против России является логичным

Tекст: Вера Басилая

«Указ Трампа об отказе от использования «адских санкций» против России является логическим продолжением «дизельной сделки», – заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон не может закупать у Москвы нефть и нефтепродукты, одновременно вводя жесткие ограничения против нее и других покупателей топлива. По его мнению, несмотря на частые упреки в непоследовательности, на нынешнем этапе президент США действует абсолютно последовательно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных законом Грэма

(Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов)

санкций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений против России. В четверг Соединенные Штаты решили смягчить санкции против теневого флота танкеров.