Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова

Причиной смерти боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оторвавшийся тромб стал причиной скоропостижной смерти российского боксера, экс-чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Дениса Бойцова.

«Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты – и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», – рассказал ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов.

В 2015 году Бойцова нашли без сознания в берлинском метро с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций после того, как вывели из состояния искусственной комы, после чего он долгое время находился на реабилитации в Германии, а затем в России.

Денис Бойцов родился в 1986 году в Орле, на профессиональном ринге выступал с 2004 года. За свою карьеру он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, а также интерконтинентальный титул WBA и европейский титул WBO в тяжелом весе. Боксер одержал 36 побед в 37 поединках, из них 27 – нокаутом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет.