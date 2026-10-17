  • Новость часаПутин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    Премьер Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    17 октября 2026, 14:20 • Новости дня

    Московский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей ради поимки преступников

    Пожилой житель Москвы продал квартиру и отдал мошенникам 13 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура Москвы сообщила, что 82-летний столичный пенсионер лишился почти 13 млн рублей и собственной недвижимости, пытаясь помочь лжесиловикам задержать злоумышленников.

    82-летний пенсионер из Москвы под предлогом поимки преступников продал свою квартиру и отдал мошенникам почти 13 млн рублей, сообщает прокуратура столицы.

    Пожилой житель столицы назвал незнакомке код из СМС якобы для оформления доставки, после чего ему позвонил подставной сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил мужчину, что от его имени переводятся средства на преступную деятельность, и предложил сотрудничать для поимки злоумышленников.

    Поверив мошенникам, пенсионер в течение десяти дней снимал накопления со своих счетов и передавал их курьерам. Звонивший при этом обещал, что все деньги будут возвращены.

    Позже лжеправоохранитель убедил москвича продать недвижимость для успешного завершения операции. Мужчина совершил сделку, приобрел другое жилье меньшей стоимости, а разницу передал прибывшей к нему женщине-курьеру. Общий ущерб превысил 12,9 млн рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров. Банк России также раскрыл уловки телефонных мошенников.

    На прошлой неделе другой столичный пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей.

    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

    Комментарии (4)
    16 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Назван средний размер пенсии по старости в 2027 году

    Соцфонд: Пенсии будут получать 43 млн россиян в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Социальный фонд России сообщил, что в 2027 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих граждан достигнет 30,2 тыс. рублей.

    В Соцфонде уточнили, что в 2027 году пенсии будут получать 43 млн граждан России, передает ТАСС.

    Со следующего года фонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых выплат. Планируется, что с 1 февраля пенсии будут увеличены на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%.

    У неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости вырастет на 2,4 тыс. рублей и составит 30,2 тыс. рублей. Это повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка окажется сопоставима с дополнительной тринадцатой пенсией на уровне 28,8 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Собянин объявил об увеличении минимального размера пенсии москвичей до 28,5 тыс. рублей.

    Глава Союза пенсионеров рассказал об индексации социальных пенсий в 2027 году.

    Во вторник Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

    Комментарии (3)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Депутаты настояли на двойной индексации пенсий в 2027 году

    «Единая Россия» настояла на двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году

    В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет дважды: 1 февраля по уровню инфляции и 1 апреля в качестве доиндексации на 3,3%, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    «Для более чем 40 млн получателей страховых пенсий предусмотрена индексация. В этот раз «Единая Россия» настаивает на индексации дважды пенсии», – заявила Бессараб, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) увеличатся на 6,8 балла, что приведет к росту пенсий по старости в среднем более чем на 2,5 тыс. рублей. К концу 2027 года их размер достигнет почти 30 тыс. рублей.

    Вторая индексация, намеченная на 1 апреля, связана с увеличением доходов Пенсионного фонда на фоне роста заработных плат в стране. По словам депутата, ИПК будут увеличены еще на 3,3%. Кроме того, в этот же день повысят пенсии для более чем 3,5 млн получателей социальных пенсий, доведя их до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.

    Бессараб подчеркнула, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме и в срок, несмотря на санкционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

    До того вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Также был опубликован график выплат пенсий и пособий по регионам.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко
    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
    В Сербии захотели наказать журналиста ФРГ за призывы убивать русских
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова