Московский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей ради поимки преступников

Пожилой житель Москвы продал квартиру и отдал мошенникам 13 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

82-летний пенсионер из Москвы под предлогом поимки преступников продал свою квартиру и отдал мошенникам почти 13 млн рублей, сообщает прокуратура столицы.

Пожилой житель столицы назвал незнакомке код из СМС якобы для оформления доставки, после чего ему позвонил подставной сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил мужчину, что от его имени переводятся средства на преступную деятельность, и предложил сотрудничать для поимки злоумышленников.

Поверив мошенникам, пенсионер в течение десяти дней снимал накопления со своих счетов и передавал их курьерам. Звонивший при этом обещал, что все деньги будут возвращены.

Позже лжеправоохранитель убедил москвича продать недвижимость для успешного завершения операции. Мужчина совершил сделку, приобрел другое жилье меньшей стоимости, а разницу передал прибывшей к нему женщине-курьеру. Общий ущерб превысил 12,9 млн рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров. Банк России также раскрыл уловки телефонных мошенников.

На прошлой неделе другой столичный пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей.