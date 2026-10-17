Экс-пресс-секретарь Белого дома впервые прокомментировалауход с должности

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария прокомментировала свой уход

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ушедшая с поста представителя американской администрации Кэти Закария опубликовала в соцсети совместную с президентом США фотографию в его кабинете.

«Президент Трамп – добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек… Для меня было честью работать на него», – передает РИА «Новости» ее пост.

Ранее администрация США сообщила о переводе Закарии на новую должность. Она стала 37-м пресс-секретарем Белого дома и девятой женщиной на этом посту.

До назначения Закария работала советником по коммуникациям в управляющей социальной сетью Truth Social компании Trump Media & Technology Group. Она сменила Кэролин Левитт, покинувшую пост в августе, чтобы проводить больше времени с семьей. Первый брифинг Закарии во вторник продлился всего 14 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь Белого дома покинула пост через пять дней после назначения.

Она заявила об отсутствии нормальных туалетов в Китае.

Ранее американская администрация пригрозила увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга.