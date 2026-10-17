Мерц заявил о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности

Канцлер ФРГ Мерц назвал неизбежным возврат к обязательному призыву в армию

Tекст: Мария Иванова

Выступая на ежегодной конференции молодежной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, глава правительства отметил, что возвращение призыва неслучайно включено в основную программу партии, передает ТАСС.

«И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не пойдет», – констатировал Мерц.

По его словам, большая часть немецкой молодежи готова нести обязательную службу во благо общества. Он напомнил, что с начала текущего года в стране действует новая модель, при которой совершеннолетние граждане мужского пола обязаны проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкету о готовности присоединиться к Бундесверу, однако сам набор пока осуществляется исключительно на добровольной основе.

Ранее немецкий канцлер неоднократно обозначал цель превратить вооруженные силы ФРГ в сильнейшую конвенциональную армию Европы. При этом инициативы властей вызвали недовольство в обществе: в германских городах регулярно проходят массовые демонстрации против возвращения воинской повинности, а число заявлений об отказе от несения службы выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жители немецких городов вышли на митинги против возвращения призыва и наращивания вооружений.

В прошлом месяце школьники в Германии устроили забастовки в знак протеста против службы в армии.

Летом министерство обороны ФРГ сообщило о планах принудительно отправлять солдат для прохождения службы на территории Литвы.