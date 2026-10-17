Нарколог объяснил опасность безалкогольного пива для водителей

Нарколог Тюрин предупредил водителей о содержании спирта в безалкогольном пиве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Безалкогольное пиво в процессе производства подвергается брожению, поэтому в готовом продукте неизбежно остается до 0,5% этанола. В стандартной банке объемом 0,5 литра содержится примерно 2,25 миллилитра чистого спирта, что равноценно одной чайной ложке водки, пишет Lenta.RU.

«С медицинской точки зрения одна бутылка безалкогольного пива не опьянит здорового взрослого человека и существенно не нарушит его способность управлять автомобилем. Но с юридической и практической точки зрения риск заключается не в возможном опьянении, а в показаниях прибора и накопительном эффекте», – предупредил Тюрин.

Врач отметил, что после одной банки напитка концентрация алкоголя в крови составит около 0,04 промилле, что значительно ниже допустимого порога в 0,3 промилле. Однако при употреблении нескольких банок подряд количество спирта может накопиться до уровня, при котором алкотестер покажет приближение к порогу или превышение нормы.

Специалист добавил, что безалкогольное пиво имеет выраженный запах, из-за которого инспектор ГИБДД вправе потребовать пройти медицинское освидетельствование. Даже при отрицательном результате эта процедура приведет к потере времени и нервов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у въехавшего в людей на остановке в Новосибирске водителя установили опьянение.

Также Онищенко назвал рекламу безалкогольного пива циничным обходом закона.