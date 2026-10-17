Сотня человек в масках напала на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже

BFMTV: Около 100 человек в масках напали на штаб-квартиру CNews в Париже

Tекст: Мария Иванова

В субботу утром около ста человек в масках перекрыли подъезд к парковке перед штаб-квартирой французского телеканала CNews в западной части Парижа, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Участники акции бросали различные предметы и разбивали окна в здании. Прибывшим на место инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 21 участника беспорядков. Отмечается, что в этом же здании работает редакция радиостанции Europe 1.

Ожидается, что в субботних акциях протеста в Париже примут участие от 30 до 60 тыс. человек, а по всей Франции на улицы выйдут от 90 до 170 тыс. демонстрантов. Среди протестующих заявлены ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов. По данным МВД Франции, в стране запланировано около 500 акций.

Префектура парижской полиции уже ввела запрет на проведение демонстраций рядом с резиденциями президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра, сообщила газета Le Monde.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что во французских протестах вскоре найдут «руку Кремля».

Французские школьники устроили демонстрации из-за грязных туалетов. Во вторник к протестам учащихся присоединилась экоактивистка Грета Тунберг.