Ас-Сиси заявил о готовности Египта защитить Саудовскую Аравию

Ас-Сиси допустил созыв парламента Египта для защиты Саудовской Аравии

Tекст: Мария Иванова

Египет в случае необходимости готов созвать экстренное заседание парламента для одобрения силовых действий на Аравийском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Al Qahera News.

«Мы предпримем любые меры для защиты Саудовской Аравии. Я призываю парламент созвать экстренное заседание для предоставления полномочий на такие действия, если к нам поступит соответствующий запрос», – заявил ас-Сиси.

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Обострение началось после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. Они также пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.