Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.