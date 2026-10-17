Российский боксер Бойцов умер в возрасте 40 лет

Орловские власти сообщили о смерти боксера Бойцова в возрасте 40 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортсмен считался одним из самых перспективных боксеров в тяжелом весе в начале 2010-х годов и почти десять лет выступал без поражений, передает ТАСС со ссылкой на Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

«Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе», – сообщили в региональном учреждении.

В 2015 году спортсмена нашли без сознания в метро Берлина с тяжелыми травмами головы и рук. Бойцова вводили в медикаментозную кому и провели ряд операций, после чего он проходил длительное восстановление в Германии и России.

На профессиональном ринге боксер провел 37 поединков и одержал 36 побед, из которых 27 завершились нокаутом. За свою карьеру он завоевал титулы чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, интерконтинентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии WBO в тяжелом весе.

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