Эксперт: Взятие Доброполья приближает момент полного освобождения Донбасса

Эксперт Дандыкин: Доклад Герасимова Путину об освобождении Доброполья – важный сигнал

Tекст: Андрей Резчиков

«Доброполье было важным транспортным и логистическим узлом. Через него шло снабжение Краматорско-Славянской группировки ВСУ, теперь такой возможности у противника не будет. Это правильно понимать именно так – и с точки зрения транспорта, и с точки зрения логистики в целом», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Украинский гарнизон не смог организовать длительную оборону в городской черте, как это было в других городах. «Противнику не хватило возможностей, не хватило сил. И за эти четыре с лишним года выросло мастерство и обеспечение наших войск. Это и предопределило результат», – пояснил спикер.

По его словам, с освобождением Доброполья открывается дорога в сторону Днепропетровской области. «С другой стороны, на севере наши войска подуспокоят противника насчет Лимана, и создаются перспективы образования большого котла всей агломерации – с севера и с юга. По приблизительным оценкам, там порядка 70 тыс. человек, может быть, 50. Бои предстоят серьезные», – рассказал собеседник.

Но без подачи боеприпасов и всего остального, при преимуществе России в огневом поражении, «судьба этих 10% территорий предрешена». «Это касается и Алексеево-Дружковки, и остающихся трех городов – Славянска, Краматорска и еще одного небольшого города рядом с Добропольем – Белозерского. Там действительно были долгие бои, был выступ, и в прошлом году нам приходилось отходить. Сейчас все получилось», – добавил эксперт.

Дандыкин особо отметил, что доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова лично Владимиру Путину об освобождении Доброполья – далеко не рядовое событие.

«Это свидетельствует, что операция имела стратегический приоритет в планах летне-осенней кампании. Освобождение Доброполья – один из главных моментов кампании, прорыв, который приближает к главной цели – освобождению Донбасса, о чем Путин говорил неоднократно. Это важный момент и для общества, и посыл тем, кто поддерживает Украину, и самому Зеленскому. Неслучайно противник бесновался: бил по НПЗ, отправлял дроны на Москву. Но это уже от бессилия», – пояснил эксперт.

Доклад Владимиру Путину последовал незамедлительно, а министр обороны Андрей Белоусов сразу направил поздравительные телеграммы конкретным бригадам – 110-й и 61-й, что «говорит о высокой оценке темпов наступления».

«Однако говорить, что перелом окончательно оформился и оборона ВСУ сыплется системно, пока преждевременно. Противник готовился долго, создал несколько линий обороны, особенно у Краматорска. Нам еще придется повозиться. Там не только выход на этом направлении, но и 5 км от Запорожья. Освобождением занимаются три группировки – «Запад», «Центр» и «Юг». Они реально могут соединиться, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда соединялись фронты», – добавил эксперт.

В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

«Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов.

Президент назвал этот успех заметным событием.

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы военнослужащих в Доброполье. На видео запечатлены бойцы 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады и 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.