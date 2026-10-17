Warner Bros. зарегистрировала в России товарные знаки по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. зарегистрировала в РФ бренды Hogwarts и Hogwarts Legacy

Tекст: Мария Иванова

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили из США в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в феврале и марте текущего года, передает ТАСС.

Согласно базе ведомства, бренд Hogwarts зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг. В их число входят программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежда, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.

В свою очередь, товарный знак Hogwarts Legacy, совпадающий с названием известной компьютерной игры, зарегистрирован только для программного обеспечения видеоигр.

В 2022 году студия Warner Bros. приостановила свою деятельность в России из-за событий на Украине. Ранее глава Роспатента Юрий Зубов отмечал, что зарубежные бренды стараются продлевать и регистрировать свои торговые знаки в стране для защиты продукции от подделок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бренд Adidas зарегистрировал товарный знак в России.

В прошлом месяце владелец бренда Uniqlo зарегистрировал свой товарный знак.

Французский бренд Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака.