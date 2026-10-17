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    17 октября 2026, 11:15 • Новости дня

    Минздрав отчитался об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака

    Препарат против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» прошел первые фазы испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая и вторая фазы клинических испытаний нового препарата против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» завершились успехом, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

    «Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата «Гепаторен-МРНЦ“, не имеющего аналогов в мире», – заявил Каприн ТАСС.

    По его словам, препарат основан на альбуминовых сферах, меченных радиоактивным изотопом 188Re. Лекарство предназначено для лечения пациентов как с первичным, так и с метастатическим раком печени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    15 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Мировое время решили отвязать от вращения Земли

    Генеральная конференция по мерам и весам отвязала время от вращения Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная конференция по мерам и весам во Франции приняла резолюцию о переходе на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени с 2027 года без учета вращения Земли.

    Генеральная конференция по мерам и весам на встрече в Версале приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), передает РИА «Новости».

    Новый формат позволит отказаться от корректировки часов, учитывающей скорость вращения планеты. Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие атомных часов привело к неизбежному расхождению эталонов. С 1972 года для синхронизации было добавлено 27 високосных секунд.

    «Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3,6 тыс. секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий», – говорится в резолюции.

    Дополнительным стимулом к принятию решения стало недавнее ускорение вращения Земли. Специалисты опасались, что необходимость впервые вычесть секунду из всемирного времени могла бы вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре.

    В мае ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли. В 2025 году стало известно, что китайская ГЭС «Три ущелья» замедлила вращение планеты.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

    Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

    С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

    По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

    «Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

    До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Новый вид динозавров обнаружен на дне моря в Хорватии

    На дне Адриатического моря нашли кости ранее неизвестного вида динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружено первое в мире подводное местонахождение костей неизвестного ранее вида крупного травоядного динозавра, возраст которых оценивается в 130 млн лет.

    Останки найдены на глубине от 1,5 до шести метров в районе населенного пункта Бале в Истрии. Международная группа палеонтологов извлекает фрагменты шейного позвоночника, поясничной кости и ребер, передает ТАСС со ссылкой на хорватский телеканал HRT.

    «Динозавр, которого мы раскапываем, без сомнения, является новым видом», – заявил американский палеонтолог Мэтью Ламанна. Он отметил, что кости динозавров отличаются от обычных камней наличием маленьких пор.

    Место обнаружения уникально, так как это первый в мире случай находки останков динозавра на морском дне. Часть суши современной Истрии 130 млн лет назад располагалась примерно на территории Северной Африки. Первые кости динозавров были найдены здесь в 1993 году, когда открыли вид гистриозавр. Недавно обнаруженные останки принадлежат родственному, но другому виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

    В мае в Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли.

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    15 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм налоговых льгот на НИОКР

    Путин дал месяц на доработку механизма налоговых льгот на НИОКР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать вопрос совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научные исследования на расходы при расчете налога на прибыль.

    Президент Владимир Путин поручил правительству доработать вопросы совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на расходы при расчете налога на прибыль. Глава государства поднял эту тему на встрече с членами «Деловой России», передает «Интерфакс».

    Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский отметил неэффективность действующей меры. «Льгота действует уже 18 лет и распространяется на 700 направлений исследований, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50–60 предприятий», – сказал он.

    Представители бизнеса предложили уточнить критерии новизны, ввести список исключений вместо разрешенных направлений и позволить списывать затраты по мере их возникновения, а также снять ограничения для разработок в сфере искусственного интеллекта.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал сложность механизма и сообщил о подготовке законопроекта. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров поддержал идею, предложив детально просчитать выгоду и возможные выпадающие доходы для бюджетов регионов.

    Выслушав доклады, Путин поручил ориентироваться на предложения налоговой службы и в течение месяца окончательно доработать механизм.

    «Максим Геннадьевич, давайте тогда вот то, что было сказано сейчас начальником налоговой службы, на это будем ориентироваться – в течение месяца надо доработать все эти вопросы и продвинуть их обязательно», – заключил глава государства, обращаясь к министру Максиму Решетникову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    В ходе выступления на форуме глава государства связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

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    15 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Ученые нашли семь новорожденных белушат возле Соловецкого архипелага

    Возле Соловков заметили семь новорожденных белушат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Института океанологии РАН зарегистрировали появление на свет семи новорожденных белушат в акватории Соловецкого архипелага.

    Летом 2026 года в репродуктивном скоплении у Соловецкого архипелага специалисты зарегистрировали семь новорожденных белушат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии РАН.

    «За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушат», – рассказали в институте.

    Ученые также изучают влияние шума от строительства на Большом Соловецком острове на морских млекопитающих. Общая продолжительность подводных акустических записей составила более 6,6 тыс. часов. В институте отметили, что при строительстве второй сезон подряд применяется метод вибропогружения свай, который считается наиболее щадящим для животных.

    Специалисты провели четыре серии измерений шума на разном расстоянии от места работ. Это поможет уточнить особенности распространения звука и его воздействие на белух и настоящих тюленей. Исследования проходят в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов при возведении гидротехнических сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исследователи нашли на дне Индийского океана гигантское кладбище древних китов. До этого власти Дании решили отбуксировать взрывоопасную тушу кита. Также ученым удалось записать уникальные отраженные сигналы белух.

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    15 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Ученые заметили худых китов у берегов Камчатки

    Ученый Волкова: На Камчатке обнаружили худых китов перед наступлением зимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Камчатке в заливе заметили худых китов, которым необходимо накопить жир для зимовки, сообщила старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

    Худых китов заметили в бухте Ольга Кроноцкого залива. Морским млекопитающим требуются жировые запасы, чтобы благополучно пережить зиму.

    «Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму», – заявила Волкова, передает ТАСС.

    Наблюдение за животными сейчас ведется с берега из-за осенних штормов. Исследования проходят в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов. Отмечается, что наблюдение за китами является популярным туристическим предложением на полуострове, стоимость которого достигает 25 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане. Весной первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив.

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    15 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Специалисты Сеченовского университета описали молекулярный профиль рака легкого

    Ученые Сеченовского университета нашли связь сигнальных белков с раком легкого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови связаны с раком легкого, что в будущем может стать дополнительным инструментом диагностики.

    Ученые Сеченовского университета описали, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови наиболее заметно связаны с раком легкого, передает РИА «Новости».

    «Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей разработки комплексных лабораторных панелей, дополняющих существующие методы диагностики», – сообщили в пресс-службе университета.

    В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. Анализ показал, что профиль молекул у больных отличается от показателей здоровых, при этом перспективным считается анализ сочетаний маркеров, а не одного из них.

    Анализ крови потенциально может использоваться для уточнения индивидуального риска или оценки неоднозначных результатов визуализации. Однако кандидатные панели должны пройти независимую проверку и клиническую валидацию. В работе также участвовали иностранные аспиранты Института персонализированной онкологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    В прошлом месяце инфекции назвали причиной 12% случаев рака в мире.

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    16 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Искусственный интеллект начал проводить опыты по физике

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ученые из Йельского университета в США начали использовать искусственный интеллект для круглосуточного проведения экспериментов с лазерами без участия человека.

    Специалисты адаптировали алгоритмы машинного обучения для самостоятельной постановки и проведения лабораторных исследований в области физики, пишет NewScientist. По словам сотрудника Йельского университета Джона Суса, современные нейросети показывают точность до 94% при решении корректно сформулированных физических задач.

    «Я думаю, что с любой четко определенной задачей, даже если она очень сложная, ИИ справится очень хорошо – возможно, лучше лучших экспертов», – заявил Сус. При этом он усомнился в способности программ полностью заменить теоретиков в творческом процессе создания новых моделей.

    Коллега Суса Логан Райт привел в пример установку, в которой нейросеть управляет лазерными импульсами, воздействующими на атом рубидия. За ночь алгоритм способен выполнить объем работы, на который у обычного лаборанта ушла бы неделя. Ученый отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет планировать эксперименты, смысл которых будет недоступен человеческому пониманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов. В прошлом месяце ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за развития таких алгоритмов. В прошлом году профессор Аузан сравнил внедрение искусственного интеллекта в образование с торфяным пожаром.

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    16 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    Ученые связали поведение гейзера Грот с землетрясением на Камчатке в 2025 году

    В Кроноцком заповеднике связали поведение гейзера Грот с землетрясением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нетипичное поведение гейзера Грот в Кроноцком заповеднике на Камчатке весной 2025 года может свидетельствовать о завершении сейсмоцикла перед мощным землетрясением, сообщили в пресс-службе учреждения.

    Последнее извержение самого мощного гейзера Грот случилось за три месяца до мегаземлетрясения, после чего он перестал проявлять активность, пишет ТАСС.

    «Возможно, он «хотел этим сообщить» о завершении сейсмического цикла – это интервал времени накопления энергии между сильнейшими землетрясениями на Камчатке составляет 70-80 лет», – заявил старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Алексей Кирюхин.

    Он отметил, что после землетрясения магнитудой 8,8 в конце июля 2025 года в режиме других гейзеров, таких как Большой, Великан и Мутный, существенных изменений не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Камчатке ощутили афтершоки прошлогоднего землетрясения. Тогда же у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение.

    Утром 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8.

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    15 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных выбросах пепла на Шивелуче

    Ученые Камчатки предупредили о риске выбросов пепла на вулкане Шивелуч до 12 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вулканологи на Камчатке заявили о вероятности мощных выбросов пепла на высоту до 12 км из-за роста нового лавового купола на исполине.

    Специалисты предупредили о возможных мощных выбросах пепла на камчатском вулкане Шивелуч, в районе которого проходит несколько туристических маршрутов, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

    «В любое время на Шивелуче могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря», – заявили в учреждении.

    Ученые отметили, что взрывно-экструзивное извержение вулкана продолжается и сопровождается мощной газопаровой активностью. В северной части купола продолжается рост нового блока лавы.

    Шивелуч является одним из действующих вулканов полуострова, его возраст составляет около 60–70 тыс. лет. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шивелуч сохранил оранжевый код авиационной опасности. До этого исполин выбросил столб пепла на высоту 6 км. Также на вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту 8,6 км.

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    16 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    Россия запланировала направить на науку и образование более 4,9 трлн рублей

    Фальков сообщил о планах направить на науку и образование 4,9 трлн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию программы научно-технологического развития предусмотрено более 4,9 трлн рублей.

    «Общий объем расходов на реализацию государственной программы «Научно-технологическое развитие» ежегодно растет. В соответствии с проектом федерального бюджета на цели ее реализации на три года запланировано более 4,9 трлн рублей», – сказал Фальков на заседании комитета Госдумы ТАСС.

    В 2027 году на реализацию программы направят 1,58 трлн рублей, в 2028 году – 1,62 трлн рублей, а в 2029 году – 1,73 трлн рублей. Из этих средств на науку гражданского назначения планируется выделить 649,8 млрд рублей в 2027 году, 626,3 млрд рублей в 2028 году и 657,6 млрд рублей в 2029 году.

    Расходы на образование составят 917,7 млрд рублей в 2027 году. В 2028 и 2029 годах этот показатель увеличится до 977,3 млрд и 1,05 трлн рублей соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам старших классов.

    В понедельник министр сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в высших учебных заведениях.

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