Юрист назвала условия законного чтения переписки детей родителями

Юрист Еремина объяснила правила чтения родителями тайной переписки детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Действующее российское законодательство не предоставляет родителю неограниченного доступа к переписке ребенка, при этом закон обязывает родителей заботиться об их здоровье и развитии. Поэтому вмешательство должно быть соразмерно реальной угрозе и направлено именно на защиту ребенка», – заявила Еремина РИА «Новости».

По словам юриста, по мере взросления подростка значение его права на частную жизнь возрастает. В связи с этим эксперт посоветовала взрослым постепенно отказываться от жесткого контроля в пользу доверительных отношений.

Еремина подчеркнула, что с юридической точки зрения правильнее выстраивать с детьми диалог. В таком случае родственники получают доступ к сообщениям с добровольного согласия несовершеннолетнего, а не с помощью тайного или принудительного ознакомления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество заявило о необходимости родительского контроля на смартфоне для защиты детей.

Также американский штат Техас подал в суд на WhatsApp из-за нарушения тайны переписки.