МИД обвинил Комитет ООН в игнорировании данных о тайных тюрьмах на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В докладах они говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это все делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права… Ну отмахнулись, упомянули, сказали: «Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

В четверг дипломат призвал Комитет ООН разобраться с системой тайных тюрем ВСУ. По его словам, пленные там проходят «марафон истязаний», подвергаясь пыткам, избиениям и лишению еды.

Мирошник добавил, что секретные тюрьмы расположены в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Киев не допускает туда представителей гуманитарных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мирошник сообщил об известных ООН секретных тюрьмах на Украине.

В тот же день МИД России назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине.

Ранее в ООН потребовали остановить пытки пленных россиян.