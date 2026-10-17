Глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ

Директор МВФ Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от бума ИИ

Tекст: Мария Иванова

«Бум ИИ служит основным источником поддержки, но в этом кроется опасность, поскольку зависимость от одного конкретного драйвера роста подобна попытке устоять на одной ноге», – сказала Георгиева на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает ТАСС.

По ее словам, государства с растущей тревогой наблюдают за углублением диспропорций в глобальной экономике. Страны, не встроенные в цепочки создания стоимости в сфере искусственного интеллекта и вынужденные импортировать энергоносители, все сильнее отстают от технологических лидеров и экспортеров энергии.

Она подчеркнула необходимость внедрения механизмов контроля, которые обезопасят людей, бизнес и будущее государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики.

В среду МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.