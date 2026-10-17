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    17 октября 2026, 10:41 • Новости дня

    Глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ

    Директор МВФ Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от бума ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные риски и усиливает разрыв между странами.

    «Бум ИИ служит основным источником поддержки, но в этом кроется опасность, поскольку зависимость от одного конкретного драйвера роста подобна попытке устоять на одной ноге», – сказала Георгиева на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает ТАСС.

    По ее словам, государства с растущей тревогой наблюдают за углублением диспропорций в глобальной экономике. Страны, не встроенные в цепочки создания стоимости в сфере искусственного интеллекта и вынужденные импортировать энергоносители, все сильнее отстают от технологических лидеров и экспортеров энергии.

    Она подчеркнула необходимость внедрения механизмов контроля, которые обезопасят людей, бизнес и будущее государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики.

    В среду МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    16 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основе данных, выявленных искусственным интеллектом в системе «Антикартель».

    Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО «Стройпрофигрупп» и ООО «мт Групп», передает РИА «Новости».

    По версии службы, компании имитировали конкуренцию для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 млн рублей.

    ГИС «Антикартель» была создана в 2025 году для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС начала применять искусственный интеллект в рамках своей программы цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС вычислила «дорожный картель» на 8,7 млрд рублей.

    В июле служба раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов.

    В июне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор.

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    15 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.

    Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.

    «У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.

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    15 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Пушков: Искусственный интеллект научился обманывать создателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Искусственный интеллект приобрел способность обманывать своих операторов и самостоятельно создавать улучшенные модели без контроля человека, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на заседании возглавляемой им комиссии.

    «Новый феномен состоит в том, что искусственный интеллект обманывает своих операторов и своих создателей. В тех случаях, когда ему запрещают использовать определенные алгоритмы для достижения поставленной задачи, он их использует, но говорит, что не использует», – цитирует Пушкова РИА «Новости».

    По его словам, ИИ способен создавать самосовершенствующиеся модели без контроля человека, что делает его процессы непрозрачными.

    Сенатор назвал умение ИИ лгать принципиальным шагом к превращению в «получеловеческое существо», так как способность ко лжи является одной из характеристик человека.

    Он добавил, что обеспокоенность последствиями развития ИИ выше в странах, не участвующих в гонке технологий, поскольку они рискуют стать объектами действия моделей, созданных ведущими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Марк Цукерберг поддержал идею Дональда Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

    Взлом сайта правительства Австралии нейросетью вскрыл опасную брешь в законодательстве.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    15 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики

    Глава МВФ: Искусственный интеллект стал главным драйвером мировой экономики

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала искусственный интеллект наиважнейшим драйвером современной мировой экономики.

    «Если посмотреть на драйверы, благодаря которым мы держимся и двигаемся вперед, самым важным является искусственный интеллект. Правда, это ставит нас всех в зависимость от поддержания этого энтузиазма», – заявила Георгиева на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает РИА «Новости».

    Георгиева отметила, что в текущих условиях экономика «как будто стоит на одной ноге», тогда как остальные ее области не столь сильны.

    «Но что будет, если эта нога задрожит?» – задалась вопросом глава МВФ, не став, однако, делать прогнозы на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами.

    В тот же день МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики в случае краха рынка искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточную управляемую торпеду подводного базирования «Чам-2.0» с технологией искусственного интеллекта испытали в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Проведен практический пуск новейшей ультраскоростной высокоточной управляемой торпеды «Чам-2.0»… Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия 15 октября провели испытательный запуск торпеды подводного базирования», – говорится в сообщении ЦТАК.

    Технология искусственного интеллекта внедрена в функциональные возможности торпеды, отвечающие за поиск цели и управление оружием в ходе практического применения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.

    В понедельник США сочли новые ракетные пуски КНДР безопасными.

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    15 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Владимир Машков убежден, что технологии искусственного интеллекта не способны полноценно заменить живых актеров из-за невозможности передать глубокие человеческие эмоции.

    «Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», – сказал Машков РИА «Новости», рассуждая о целесообразности использования нейросетей для «воскрешения» ушедших актеров.

    По мнению народного артиста России, технологии могут служить полезным инструментом в кинопроизводстве. Они способны упростить технические процессы создания фильмов.

    Однако ИИ не должен заменять творческий полет фантазии и подлинное актерское мастерство, подчеркнул Машков. Глубина человеческих переживаний остается недосягаемой для компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов. А режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.

    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой.

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    16 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Искусственный интеллект начал проводить опыты по физике

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ученые из Йельского университета в США начали использовать искусственный интеллект для круглосуточного проведения экспериментов с лазерами без участия человека.

    Специалисты адаптировали алгоритмы машинного обучения для самостоятельной постановки и проведения лабораторных исследований в области физики, пишет NewScientist. По словам сотрудника Йельского университета Джона Суса, современные нейросети показывают точность до 94% при решении корректно сформулированных физических задач.

    «Я думаю, что с любой четко определенной задачей, даже если она очень сложная, ИИ справится очень хорошо – возможно, лучше лучших экспертов», – заявил Сус. При этом он усомнился в способности программ полностью заменить теоретиков в творческом процессе создания новых моделей.

    Коллега Суса Логан Райт привел в пример установку, в которой нейросеть управляет лазерными импульсами, воздействующими на атом рубидия. За ночь алгоритм способен выполнить объем работы, на который у обычного лаборанта ушла бы неделя. Ученый отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет планировать эксперименты, смысл которых будет недоступен человеческому пониманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов. В прошлом месяце ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за развития таких алгоритмов. В прошлом году профессор Аузан сравнил внедрение искусственного интеллекта в образование с торфяным пожаром.

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    16 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава ФРС США заявил о фундаментальном изменении монетарной политики из-за ИИ

    Глава ФРС США назвал влияние ИИ на монетарную политику фундаментальным

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект радикально преобразит кредитно-денежную политику финансовых регуляторов, хотя его макроэкономические последствия пока не до конца ясны, заявил глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.

    Выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Кевин Уорш назвал появление новых технологий самым значительным изменением для американской и мировой экономики. Программы позволят быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от искаженных данных, передает РИА «Новости».

    «Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики», – отметил Уорш.

    По его словам, в краткосрочной перспективе новые решения воздействуют на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее. При этом последствия внедрения технологий для рынка труда остаются неопределенными, так как влияние на занятость в ближайшие месяцы предсказать сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В августе президент России Владимир Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ.

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    15 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Пэнпай: В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае набирает популярность профессия тренера роботов: люди получают деньги за то, что демонстрируют машинам выполнение повседневных задач, чтобы обучить модели искусственного интеллекта.

    В Китае развивается необычный рынок труда: люди получают деньги за обучение роботов выполнению повседневных задач, таких как складывание белья или упаковка коробок, пишет «Пэнпай».

    Для обучения моделей искусственного интеллекта требуются реальные примеры человеческих движений, а не просто написание кода. В связи со стремительным развитием робототехники в стране профессия «тренера роботов» становится все более востребованной, передает РИА «Новости».

    Люди надевают VR-гарнитуры, работают с контроллерами или записывают свои действия на камеру. Работа монотонная: одно действие необходимо повторять десятки и сотни раз. Некоторые собирают данные дома, зарабатывая около 5 тыс. юаней (около 744 долларов) в месяц.

    В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре 2026 года в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта.

    В августе в Китае оценили шансы реалистичных роботов заменить любовных партнеров.

    В июле власти США запретили ввоз китайских роботов из-за угрозы шпионажа.

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    15 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку

    В YouTube Music появились метки для музыки от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music начал помечать музыку, созданную с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа.

    Сервис внедряет метки, позволяющие определить треки, написанные и исполненные генеративным искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Компания уже требует от авторов маркировать контент, созданный с помощью продуктов ИИ YouTube. Отмечается, что сами пользователи просили о прозрачной информации при прослушивании таких треков. Метку можно увидеть прямо на странице плеера, а при нажатии на нее открывается меню с дополнительной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

    В марте Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России.

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