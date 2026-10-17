Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.