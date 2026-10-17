В Роскачестве выявили новую схему обмана со штрихкодами маркетплейсов

Аферисты запустили схему продажи чужих штрихкодов от заказов на маркетплейсах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники получают штрихкоды на выдачу товаров и перепродают их ничего не подозревающим покупателям. В мессенджерах создаются фейковые онлайн-магазины, где продукция предлагается со скидками до 90% под видом ликвидации склада или акции. Однако вместо самого товара человеку отправляют код для получения чужой посылки в пункте выдачи заказов, передает ТАСС.

Мошенники выдают такие штрихкоды за выгодные предложения или разыгрывают в лотереях. В результате жертва переводит деньги аферистам и забирает чужой заказ, а настоящий покупатель остается без товара. При этом пункт выдачи формально выполняет свои обязательства, так как посылка выдается по действительному коду системы.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что штрихкод не является товаром, а его покупка у незнакомца не дает никаких гарантий. «Риски очевидны: деньги уходят мошенникам, товар не достается, а в некоторых случаях покупатель может столкнуться с претензиями со стороны ПВЗ или службы безопасности маркетплейса», – рассказал он.

Эксперт добавил, что человек может неосознанно забирать чужой заказ, но при этом все равно становится участником серой схемы. В таком случае покупатель рискует столкнуться с правовыми последствиями, если настоящий владелец посылки начнет разбирательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперты назвали пять популярных схем кредитного мошенничества.

В этот же день злоумышленники придумали схему обмана под видом «Яндекса».

В четверг эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления.