Хуситы окружили третий по величине город Йемена

FT: Йеменские хуситы взяли в кольцо город Таиз

Tекст: Мария Иванова

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) окружило третий по величине город страны Таиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Издание отмечает, что блокирование юго-западного города, соединяющего побережье с остальной частью южного Йемена, может открыть повстанцам путь для продвижения к Адену. Все основные въезды в Таиз стали линиями фронта, из-за чего доступ в населенный пункт сильно ограничен.

Местные жители рассказали, что боевые действия начались стремительно, лишив их возможности эвакуироваться в безопасные районы. В городе наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива из-за резкого скачка цен. Из-за боев на основных дорогах бензовозы не могут проехать в Таиз, в результате чего стоимость горючего на черном рынке выросла в три раза.

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как повстанцы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

Повстанцы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Движение ранее заявило об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада.