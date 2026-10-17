В Финляндии назвали врагами человечества противников диалога с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мема заявил, что диалог между Вашингтоном и Москвой имеет огромное значение для всего мира, передает РИА «Новости».

«США снимают санкции с России. Это важный шаг на пути к миру и урегулированию украинского конфликта. Диалог между США и Россией важен для всего мира. В Европе многие выступают против любого диалога с Москвой, эти люди – враги человечества», – написал он.

Политик добавил, что миротворцы сейчас одерживают победу. Ранее президент США Дональд Трамп отказался применять новые санкции против российских чиновников и банков, однако это решение не коснулось прежних ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций.

Соединенные Штаты приостановили применение новых ограничений против России.

В пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил поиск Вашингтоном вариантов отказа от антироссийских санкций.