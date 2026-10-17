Эр-Рияд заявил об угрозе энергобезопасности из-за перебоев в судоходстве

Саудовская Аравия предупредила об угрозе экономике из-за перебоев в судоходстве

Tекст: Мария Иванова

Выступая на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке, председатель Международного валютно-финансового комитета Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул важность сохранения свободы судоходства для мировой стабильности, передает ТАСС.

«Войны и конфликты влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия, а также значительные экономические издержки и побочные эффекты. Перебои в работе важнейших водных путей и торговых маршрутов также угрожают энергетической и продовольственной безопасности», – отметил министр. По его словам, сбои в цепочках поставок усиливают неопределенность и ценовое давление.

Глава ведомства добавил, что высокие уровни государственного долга и растущая доходность облигаций усугубляют уязвимость многих стран. Кроме того, он указал на риски использования искусственного интеллекта, которые могут привести к углублению экономического неравенства в государствах с низким уровнем дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный валютный фонд признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой.

В понедельник ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

В прошлом месяце президент США по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.