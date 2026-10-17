США предложили более 100 млн долларов за информацию о российских хакерах

Госдеп США предложил награду за данные о 13 российских IT-специалистах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В фокус внимания американских властей попали как индивидуальные разработчики, так и известные кибергруппы, которых обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве, передает РИА «Новости».

Максимальную награду в размере до 10 млн долларов за каждого объявили за ключевых фигурантов резонансных кибератак. В их числе обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного программного обеспечения Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land.

Отдельный блок ориентировок с выплатами до 2 млн долларов отведен фигурантам дел, связанных с группировками Reborn и Z-Pentest. Правоохранительные органы разыскивают их по обвинениям в компьютерном мошенничестве, вредоносной активности и попытках нарушения работы автоматизированных промышленных систем управления.

Государственный департамент также готов заплатить до 10 млн долларов за помощь в установлении руководителей списка хакерских объединений. В него включены группировка Conti, объединение NoName057 (16) и кибергруппа RaHDIt.

Ранее газета «Известия» сообщала, что американский адвокат Аркадий Бух убеждает своих клиентов сотрудничать с американскими спецслужбами в обмен на вознаграждение. Юрист отверг обвинения и подчеркнул, что по закону обязан рассказывать подзащитным обо всех вариантах действий при попадании под следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений в России почти на треть.

Также суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина.

Кроме того, Вашингтон обвинил Россию, Иран и Китай в кибератаках на избирательные комиссии.