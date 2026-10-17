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    17 октября 2026, 09:08 • Новости дня

    Тульское суворовское училище получило гран-при фестиваля «Кадетский взгляд»

    Минобороны: Тульские суворовцы победили на кинофестивале «Кадетский взгляд»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воспитанники Тульского суворовского военного училища завоевали главный приз X международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» с игровым короткометражным фильмом «О.Т.Р.Я. Д».

    Тульские суворовцы стали победителями юбилейного смотра, который собрал лучших молодых кинематографистов из довузовских образовательных учреждений государств СНГ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Фильм воспитанников Тульского суворовского военного училища завоевал главный приз X юбилейного международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» и стал лучшим в номинации «Игровой короткометражный фильм»», – сообщили в министерстве.

    В короткометражной ленте рассказывается о пяти суворовцах из разных городов страны, которые используют навыки в области боевых искусств, ориентирования на местности и тактической медицины для срыва планов диверсанта. Всего на суд жюри были представлены 66 киноработ.

    Второе место на фестивале заняла команда Петербургского суворовского военного училища с картиной «Не качайте колыбель войны». Третье место досталось воспитанникам Петрозаводского президентского кадетского училища за фильм «Не забывайте нас».

    В рамках фестиваля состоялось первое заседание Кадетского союза кинематографистов, участникам которого вручили удостоверения. X Международный кинофестиваль проходил на базе Оренбургского президентского кадетского училища, его основной темой стало единство народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол». В четверг ведомство разработало единую военно-медицинскую информационную систему. Ранее школьник попросил президента помочь с поступлением в суворовское училище.

    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию

    Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.

    На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.

    Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.

    В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.

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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    16 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море

    Герасимов: ВС России поразили 93 судна с военными грузами для ВСУ

    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что систематические удары российских военных привели к остановке работы основных портов Украины на Черном море.

    Армия России наносит систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины и морским судам. Это привело к остановке работы основных портов на Чёрном море, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Первый замминистра обороны также подчеркнул, что в соответствии с планом Генштаба удары наносятся по стратегически важным мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, которые используются для обеспечения потребностей украинских войск.

    В результате этих действий поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, доставлявших на Украину военные грузы, сообщает Минобороны.

    Кроме того, Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, для чего уже определен перечень целей и необходимый наряд сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов назвал украинские заводы по производству ракет и беспилотников приоритетными целями для ударов.

    В тот же день ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для украинской армии. В четверг российские военные нанесли удар по порту Измаил и двум судам с военными грузами.

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    16 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путин выразил благодарность военным за освобождение Алексеево-Дружковки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил искреннюю благодарность военнослужащим, участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки.

    Президент Владимир Путин поблагодарил военных, участвовавших в освобождении Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, пишет РИА «Новости».

    «Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он также уточнил, что в пятницу президент провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил, что под контролем киевских властей остается чуть больше 10% территории ДНР.

    Президент попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Также глава государства заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Названо число сбитых дронов ВСУ в день выборов в Госдуму

    Силы ПВО сбили 1398 беспилотников и восемь ракет в день выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 1398 украинских беспилотников и восьми ракет в день парламентских выборов.

    За сутки в день выборов над регионами России сбили 1 398 БПЛА и восемь ракет. Об этом доложил главе государства начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Государственную думу. За сутки над российскими регионами было сбито 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 крылатых ракет», – приводит ТАСС цитату из доклада Герасимова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов сообщил об уничтожении за сентябрь более 15 тыс. целей.

    В четверг системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем. В тот же день Минобороны отчиталось об уничтожении четырех ракет и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова назвала законными целями транспорт с оружием для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые транспортные средства в Черном море, перевозящие военные грузы в интересах противника, рассматриваются как законные цели Вооруженных сил.

    Россия рассматривает как законные цели любые транспортные средства в Черном море, которые используются для доставки оружия и войск противнику, передает ТАСС.

    «Относительно обстановки в Черном море в целом – в очередной раз хотели бы обратить внимание на наши неоднократные предупреждения, что любые транспортные средства, перевозящие войска, оружие, боеприпасы, военную технику в интересах противника, могут рассматриваться в качестве законных целей Вооруженных сил РФ», – сказала Захарова.

    Дипломат также отметила отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к недавним ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии. По ее словам, этот инцидент обсуждался во вторник на встрече посла России Элеоноры Митрофановой и болгарского премьер-министра Румена Радева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море.

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    16 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной

    Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие группировки «Днепр» обнаружили и уничтожили позицию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области при помощи дрона с миной замедленного действия.

    Военнослужащие группировки «Днепр» 58-й армии на Ореховском направлении в Запорожской области выявили и ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной замедленного действия. Об этом ТАСС сообщил оператор беспилотника из подразделения «Шаман» с позывным «Газик».

    «Обнаружили точку, где противник хорошо укрепился. Противник регулярно выбегал из нее, чтобы провести ремонтные работы, таким образом обнаружив себя. Мы начали отрабатывать по этой позиции. Били «Молнией», «оптикой», на радиоканале FPV-дронами отрабатывали. В итоге вскрыли им проход дроном, запустили туда БПЛА с миной замедленного действия, которая взрывается через несколько секунд после падения. Таким образом ликвидировали позицию», – рассказал военный.

    Он отметил, что ликвидация огневой позиции с воздуха позволила продвинуться вперед наземным группам ВС РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

    Ранее российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине. А в августе ВСУ в Запорожской области начали хоронить своих солдат на позициях.

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    16 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Командующий Никифоров: Группировка «Север» расширяет зону безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группировка войск «Север» занимается расширением созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.

    Группировка войск «Север» сосредотачивает усилия на расширении зоны безопасности в рамках выполнения поставленных задач в назначенной зоне ответственности. Об этом сообщил ее командующий, генерал-полковник Евгений Никифоров, пишет РИА «Новости».

    В пятницу президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

    В четверг артиллерия группировки уничтожила 64 бойца ВСУ за ночь.

    А в среду ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

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    16 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Индия решила создать безэкипажный танк на базе Т-72

    The Economic Times: Индия создаст безэкипажный танк на базе Т-72

    Tекст: Мария Иванова

    Индия начала разработку дистанционно управляемого безэкипажного танка на базе советского Т-72 в рамках инициативы ADITI 4.0.

    Переоборудование танков Т-72 началось в 2026 году для обеспечения безопасности личного состава при выполнении задач высокого риска. Роботизированные машины планируется оснастить цифровыми системами для дистанционного управления и связи через IP-интерфейс, пишет The Economic Times.

    Дистанционно управляемые танки будут применяться для преодоления минных полей, разведки и наступательных операций. В будущем в безэкипажные машины могут быть переоборудованы и танки Т-90, передает ТАСС.

    Танковый парк вооруженных сил Индии насчитывает от 1,7 тыс. до 2,4 тыс. машин. Значительная часть техники признана устаревшей и требует глубокой модернизации для продления срока службы до 2040 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца были раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм».

    В мае УВЗ предложил Индии программу модернизации танков.

    В 2025 году президент Владимир Путин сообщил о помощи России в модернизации индийской армии.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    17 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Американская компания решила производить ударные беспилотники на Тайване

    Taipei Times: Американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие Kratos Defense & Security Solutions намерено получить лицензию правительства США для организации совместного производства ударных беспилотных аппаратов Mighty Hornet IV на территории Тайваня.

    О планах американского разработчика стало известно после успешных испытаний беспилотника на юге Тайваня, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Совместная разработка Mighty Hornet IV создана на базе планера Firejet от компании Kratos с использованием американского реактивного двигателя. Тайваньский Чжуншаньский институт науки и технологий подготовил для аппарата навигационную систему, сенсоры, комплекс радиоэлектронной борьбы и фугасную боевую часть. Дрон способен развивать скорость до 1050 км/ч.

    Отмечается, что предприятие уже получило запросы на покупку беспилотников от нескольких стран, семь из которых выделили бюджетные средства на эти цели. Получение официальной лицензии позволит открыть на острове полноценные сборочные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержка поставок американского оружия поставила под угрозу создание системы противовоздушной обороны на Тайване.

    Вашингтон отложил передачу вооружений острову из-за диалога с Пекином.

    Тайбэй провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами в Запорожской области.

    Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Экипажи танков прямой наводкой нанесли удар по вражеским местам дислокации, сообщает Минобороны.

    «Разносим прямой наводкой», – прокомментировали работу танкистов в военном ведомстве. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчет орудия «Гиацинт-К» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в том же регионе. А в среду операторы дронов Южной группировки уничтожили сразу три пункта управления БПЛА.

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