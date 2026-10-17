Педиатр назвал идеальный школьный перекус для детей

Педиатр Казаков порекомендовал давать школьникам на перекус сырники и бутерброды

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», – передает РИА «Новости» слова Казакова.

В качестве хороших вариантов он назвал бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или индейки и зеленью, цельнозерновой хлебец с сыром, ломтиком помидора и одним вареным яйцом, а также сырники, творожную запеканку, кисломолочный напиток и фрукты.

Врач также подчеркнул важность температурного режима. Если в школе негде хранить еду, Казаков посоветовал использовать термосумку с хладоэлементом или давать продукты, которые не портятся при комнатной температуре – твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.

Педиатр порекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с детьми, чтобы формировать у них здоровое пищевое поведение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор отчитался об эффективности оздоровления в лагерях. Кроме того, Следственный комитет России начал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге.