  • Новость часаПВО уничтожила за ночь 610 украинских беспилотников над регионами России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа заплатит за газ снижением уровня жизни
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    Минэнерго США передало России список желающих купить дизель компаний
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Часть Хмельницкой и Тернопольской областей осталась без света после ударов
    Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках
    17 октября 2026, 07:23 • Новости дня

    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе», – говорится в сообщении Press TV.

    Произошло столкновение с морской миной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе.

    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель.

    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

    Комментарии (5)
    15 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров

    США задумались о смягчении санкций против «теневого флота» ради фрахта

    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против так называемого «теневого» флота танкеров, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, чтобы снизить рекордные ставки фрахта, сообщил американский чиновник.

    Администрация Дональда Трампа обсуждала ослабление санкций в отношении судов «теневого флота», ранее перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы, ради снижения рекордных мировых ставок фрахта, заявил американский чиновник, передает Reuters.

    Новые обсуждения касались допуска на такие суда так называемой «законной нефти» – сырья и нефтепродуктов, не подпадающих под санкции Вашингтона, но не российского и иранского экспорта, находящегося под карательными мерами; целью называлось увеличение поставок нефти и топлива из региона Персидского залива.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в обращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде заявил, что администрация обсуждает смягчение ограничений на суда «теневого флота», чтобы сбить рекордные ставки фрахта, которые уже подорвали спрос на американскую нефть, однако полная запись его выступления недоступна.

    Министерство энергетики США подчеркнуло, что возможное послабление санкций не позволит России наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, тогда как компании для использования таких судов должны будут получать разрешения Минфина; отраслевые источники отмечают, что даже в случае смягчения мер страховщики останутся связаны правилами ЕС и Британии, поэтому заметного снижения фрахта не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг New York Post узнала о сроках поставок российского дизельного топлива в США после временной отмены санкций. В среду вице-премьер Александр Новак назвал условие для дальнейшего ослабления американских ограничений против российского ТЭК. Во вторник стало известно, что Евросоюз готовил новые санкции против России, несмотря на договоренности с Трампом по поставкам российского дизеля.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

    Комментарии (6)
    16 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента Антон Кобяков, выступая на пресс-конференции в рамках РЭН-2026, заявил, что стратегически цены на нефть неизбежно пойдут вверх, а стоимость барреля в 100 долларов будут вспоминать как очень хорошую.

    Как уточнил Кобяков, США могут временно сбить стоимость энергоресурсов, однако в перспективе котировки перейдут к росту из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «100 долларов за баррель многие будут вспоминать как очень приятную и хорошую цену», – подчеркнул советник президента.

    Он добавил, что Евросоюз принял решение распечатать стратегические резервы дизельного топлива под прямым давлением Вашингтона. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Брюсселю остановить экспорт американского дизеля для стабилизации внутренних цен.

    Кобяков также обратил внимание на восстановление мирового рынка угля. Он назвал преувеличенными разговоры о скором отказе от этого вида топлива, пояснив, что на фоне подорожания газа и перебоев у крупных поставщиков спрос на уголь осенью снова увеличился.

    Основным рынком сбыта сегодня является Восточная Азия, прежде всего Китай и Индия. Россия получила отличный момент для наращивания поставок в азиатские страны, однако рост мировых цен не означает автоматического увеличения прибыли угольных компаний из-за высоких логистических издержек и дорогих кредитов, заключил Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    В понедельник аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть к концу года.

    На прошлой неделе Минэнерго США также улучшило ожидания стоимости марки Brent.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) приняли решение в кратчайшие сроки направить на мировой рынок дополнительные объемы углеводородов для стабилизации ситуации.

    Совет управляющих МЭА по итогам заседания 15 октября принял к сведению  сохраняющуюся напряженность на нефтяных рынках, особенно на рынке дизельного топлива, и заявил о готовности дальнейших усилий для решения проблем на мировых энергетических рынках, опираясь на заявление G7 от 2 октября.

    «Достигнута договоренность об ускорении выпуска оставшихся объемов, конкретные планы уже разработаны, в том числе, как можно скорее будет выпущено более 20 млн баррелей дизельного топлива», – сказано в заявлении МЭА по итогам заседания.

    На данный момент страны МЭА выпустили около 330 млн баррелей нефти. Принято решение завершить высвобождение оставшихся 100 млн баррелей в установленные сроки.

    Некоторые страны-участники превысили свои первоначальные обязательства, из-за чего общий объем высвобождаемых запасов превысит 400 млн баррелей.

    Совет призвал страны, обладающие мощностями по добыче и переработке, увеличить поставки сырья и нефтепродуктов, подчеркнув важность свободного потока энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЭА предложило дополнительно высвободить дизельное топливо из резервов.  ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    Вице-премьер России Александр Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА по высвобождению запасов

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА высвободить резервы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились на фоне планов Международного энергетического агентства (МЭА) ускорить экстренное высвобождение запасов, перевесив опасения по поводу рисков на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, составив 105 долларов за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,0%, до 95,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Трейдеры оценивают последствия решения МЭА об ускорении высвобождения экстренных нефтяных резервов. Этот фактор оказался сильнее опасений, связанных с сохраняющимися рисками поставок с Ближнего Востока и неопределенностью вокруг судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники Международного энергетического агентства договорились экстренно высвободить запасы нефти. В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    На побережье Новороссийска выявили выбросы нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на береговой линии Новороссийска, они не связаны с пострадавшим ранее танкером, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Вещества не являются нефтепродуктами с танкера, поврежденного в октябре, указали в штабе, передает РИА «Новости».

    Специалисты взяли пробы на анализ для уточнения состава и происхождения загрязнения. К уборке побережья привлекли 42 сотрудника службы «Кубань-СПАС» и Новороссийской муниципальной службы спасения, а также 11 единиц техники.

    Экологическая обстановка в муниципалитетах контролируется круглосуточно. На данный момент значительных выбросов на берег и крупных нефтяных пятен на поверхности моря не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти ввели особый режим в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефти.

    Морспасслужба не обнаружила загрязнения воды после пожара на танкере в Черном море.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

    МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили в Москве обострение напряженности на Аравийском полуострове и призвали решить конфликт дипломатическим путем.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    Комментарии (0)
    Главное
    Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    Россиянки назвали гринфлаги в мужчинах