Возросло число сообщений о сексуальных правонарушениях в войсках Германии

RND: В бундесвере в 2025 году зарегистрировали 469 сексуальных правонарушений

Tекст: Антон Антонов

«Число сообщений о случаях правонарушений, совершенных на сексуальной почве, в бундесвере за последние годы значительно возросло – с 402 в 2023 году до 416 в 2024 году и до 469 в 2025 году», – говорится в публикации медиагруппы RND.

Только в 2025 году в немецких войсках было зафиксировано 186 случаев сексуальных домогательств и 29 случаев изнасилований, передает РИА «Новости».

RND также отмечает, что по итогам рассмотрения этих и других эпизодов 91 военнослужащий был уволен со службы в связи со своими действиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании.

