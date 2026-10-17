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    17 октября 2026, 04:54 • Новости дня

    Вучич на митинге заявил о поддержке со стороны Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александр Вучич на митинге заявил, что поддержка со стороны президента России Владимира Путина перед выборами в Скупщину свидетельствует о хороших отношениях между двумя странами.

    Президент России 1 октября выразил надежду, что Вучич станет премьер-министром Сербии, передает РИА «Новости».

    Вучич напомнил о заявлениях своих политических оппонентов, обвиняющих власти в том, что «отношения с россиянами плохие».

    «Похоже, они знают лучше Путина, потому им Путин указал, насколько им не верит, и сказал, что ожидает, что Александр Вучич будет новым председателем правительства Сербии», – заявил Вучич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вучич заявил о сохранении Сербией дружеских отношений с Россией.

    Он отметил, что победа оппозиции на выборах приведет к введению санкций против Москвы.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    16 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний

    Активы трех зарубежных производителей упаковки перешли во временное управление

    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр капитал» активов трех иностранных производителей упаковочной продукции.

    Речь идет о передаче активов немецкой Georg MENSHEN GmbH & Co. KG, нидерландской Sonoco Packaging Netherlands Investments B.V. и шведской Sverige International Holdings AB, передает ТАСС.

    Согласно документу, под контроль российской компании перешли более 12 тыс. акций АО «Каппа Рус», а также доли в уставных капиталах ООО «Менсен пакеджинг СНГ» и ООО «Эвиосис пэкэджинг Кубань».

    Отмечается, что все три зарубежных предприятия являются крупными мировыми производителями в сфере упаковочной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент России Владимир Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда других компаний.

    В четверг лидер германского ХДС Фридрих Мерц отверг идею передачи российских активов под контроль США.

    Кремль ответил на сообщения о попытках Вашингтона забрать российские активы в Европе.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    16 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Порядка 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16,5% Запорожской области остаются под контролем киевского режима, сообщил президент Владимир Путин.

    «Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем», – заявил Путин.

    Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года в зоне проведения СВО.

    В прошлом месяце мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса. В июле в США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией.

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    16 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки

    Герасимов: Основные усилия войск сосредоточены на освобождении Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

    «Основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок «Центр», «Южной» и «Запад» ведут наступление на широком фронте», – заявил Герасимов президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой спецоперации на Украине.


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    16 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Ватикан сообщил о телефонном разговоре Путина с папой римским
    Ватикан сообщил о телефонном разговоре Путина с папой римским
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ZUMA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба печати Святого престола сообщила о проведении телефонных переговоров между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    Святой престол официально подтвердил факт состоявшейся беседы между понтификом и главой российского государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

    «Папа Римский Лев XIV поговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – говорится в коротком заявлении службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посланник папы римского анонсировал визит в Россию.

    Летом Москва подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по «детскому досье». А глава МИД Сергей Лавров заявил о сохранении доверительного диалога между Россией и Ватиканом.

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    16 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел там совещание, передает РИА «Новости».

    Факт рабочей поездки подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    В начале месяца глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области. Министр обороны Андрей Белоусов доложил российскому лидеру об участии 60 государств в маневрах.

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    16 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления группировки войск «Центр» на Александровку.

    Глава государства в пятницу провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, передает РИА «Новости».

    «Одновременно штурмовые подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в направлении Александровки, освобождено Первомайское», – доложил Герасимов российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Глава Генштаба назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.

    Российский лидер заявил о полном контроле российских войск над территорией ЛНР.

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    16 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск сообщил об успехах российской армии в зоне проведения СВО.

    «В целом с начала этого года уже освобождено около 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    В марте Андрей Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму. В прошлом году Валерий Герасимов назвал площадь освобожденных в зоне СВО территорий.

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    16 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин отметил возросшие темпы наступления российских войск по всему фронту

    Песков: Путин констатировал рост темпов продвижения сил по всей линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу президент провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, передает РИА «Новости».

    «Президент отметил в целом положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта. Темпы продвижения, по словам президента, возросли. Особо он отметил, что повысилась эффективность ударов по объектам вооруженных сил Украины», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин попросил Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Президент заявил о переходе ЛНР под полный контроль России. Глава государства сообщил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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