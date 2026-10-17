ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников

Tекст: Антон Антонов

Арктическая программа наблюдения войдет в новую арктическую стратегию Евросоюза и стартует в 2027 году как часть более широкой инициативы по укреплению региональных связей, передает Bloomberg.

Пилотный проект расширит применение европейских спутниковых систем Copernicus и Galileo для выявления «угроз» в Арктике на суше и на море. Кроме того, ЕС направит усилия на защиту подводных кабелей, обеспечивающих ключевые цифровые сервисы.

«Увеличение судоходной активности в Арктике в условиях по своей природе суровой и слабо изученной среды существенно повышает риск катастрофических аварий, сильного морского загрязнения и гибридных помех», – говорится в документе.

В стратегии заявлено, что Россия наращивает присутствие в регионе и якобы использует маршрут для перевозки подсанкционного топлива, в то время как Китай усиливает амбиции в европейской части Арктики и углубляет сотрудничество с Москвой.

В отношении США документ ограничивается формулировкой о том, что «предсказуемое партнерство является центральным для европейской и трансатлантической безопасности». При этом представитель Еврокомиссии отказался комментировать содержание стратегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Россию самой могучей арктической державой.

В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

В марте посольство России в Британии осудило планы Лондона милитаризовать Арктику.