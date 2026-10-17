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    17 октября 2026, 00:25 • Новости дня

    КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточную управляемую торпеду подводного базирования «Чам-2.0» с технологией искусственного интеллекта испытали в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Проведен практический пуск новейшей ультраскоростной высокоточной управляемой торпеды «Чам-2.0»… Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия 15 октября провели испытательный запуск торпеды подводного базирования», – говорится в сообщении ЦТАК.

    Технология искусственного интеллекта внедрена в функциональные возможности торпеды, отвечающие за поиск цели и управление оружием в ходе практического применения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.

    В понедельник США сочли новые ракетные пуски КНДР безопасными.

    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    15 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    @ Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Пхеньян официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян, стремясь оживить двустороннюю торговлю после многолетних ограничений, сообщает Reuters.

    Китай и Северная Корея официально открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход, пишет Reuters. Трехкилометровый вантовый мост соединяет китайский город Даньдун с территорией КНДР.

    Строительство объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории.

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении по случаю открытия.

    По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

    С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон. Ожидается, что новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай выразил поддержку социалистическому курсу лидера КНДР Ким Чен Ына.

    В среду страны объявили об открытии нового пограничного моста.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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    15 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.

    Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.

    «У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.

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    15 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Пушков: Искусственный интеллект научился обманывать создателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Искусственный интеллект приобрел способность обманывать своих операторов и самостоятельно создавать улучшенные модели без контроля человека, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на заседании возглавляемой им комиссии.

    «Новый феномен состоит в том, что искусственный интеллект обманывает своих операторов и своих создателей. В тех случаях, когда ему запрещают использовать определенные алгоритмы для достижения поставленной задачи, он их использует, но говорит, что не использует», – цитирует Пушкова РИА «Новости».

    По его словам, ИИ способен создавать самосовершенствующиеся модели без контроля человека, что делает его процессы непрозрачными.

    Сенатор назвал умение ИИ лгать принципиальным шагом к превращению в «получеловеческое существо», так как способность ко лжи является одной из характеристик человека.

    Он добавил, что обеспокоенность последствиями развития ИИ выше в странах, не участвующих в гонке технологий, поскольку они рискуют стать объектами действия моделей, созданных ведущими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Марк Цукерберг поддержал идею Дональда Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

    Взлом сайта правительства Австралии нейросетью вскрыл опасную брешь в законодательстве.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    16 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основе данных, выявленных искусственным интеллектом в системе «Антикартель».

    Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО «Стройпрофигрупп» и ООО «мт Групп», передает РИА «Новости».

    По версии службы, компании имитировали конкуренцию для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 млн рублей.

    ГИС «Антикартель» была создана в 2025 году для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС начала применять искусственный интеллект в рамках своей программы цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС вычислила «дорожный картель» на 8,7 млрд рублей.

    В июле служба раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов.

    В июне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор.

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    15 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики

    Глава МВФ: Искусственный интеллект стал главным драйвером мировой экономики

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала искусственный интеллект наиважнейшим драйвером современной мировой экономики.

    «Если посмотреть на драйверы, благодаря которым мы держимся и двигаемся вперед, самым важным является искусственный интеллект. Правда, это ставит нас всех в зависимость от поддержания этого энтузиазма», – заявила Георгиева на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает РИА «Новости».

    Георгиева отметила, что в текущих условиях экономика «как будто стоит на одной ноге», тогда как остальные ее области не столь сильны.

    «Но что будет, если эта нога задрожит?» – задалась вопросом глава МВФ, не став, однако, делать прогнозы на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами.

    В тот же день МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики в случае краха рынка искусственного интеллекта.

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    14 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Китай и КНДР объявили об открытии нового моста

    Xinhua: Китай и КНДР назначили на четверг открытие моста через Ялуцзян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственное агентство КНР «Синьхуа» сообщило, что в четверг Китай и КНДР совместно откроют для движения новый мост через реку Ялуцзян на границе, который станет главным сухопутным переходом для их торговли.

    Новый мост через пограничную между Китаем и КНДР реку Ялуцзян официально откроется для движения в четверг, при этом Пекин и Пхеньян проведут совместную церемонию запуска объекта, сообщило государственное агентство «Синьхуа».

    Речь идет о так называемом новом мосту через реку Ялуцзян, соединяющем китайский город Даньдун с северокорейским Синыйджу; он станет крупнейшим и важнейшим сухопутным переходом для двусторонней торговли, пишет Reuters.

    Китай завершил свою часть моста еще в 2014 году в расчете на рост товарооборота, однако КНДР долгое время не достраивала подъездные дороги и пункты досмотра на своей стороне, поскольку отношения стран осложнились из-за северокорейских ядерных испытаний и последующих санкций Совбеза ООН.

    Открытие моста стало очередным сигналом сближения Пекина и Пхеньяна: КНДР наращивает внешние контакты после пандемии и старается балансировать связи с Китаем и Россией, при том что экспорт Китая в КНДР в прошлом году вырос на 25% до 2,3 млрд долларов, но все еще заметно ниже уровней до ужесточения санкций.

    Северная Корея и Россия в прошлом месяце открыли автодорожный мост через реку Туманная, а Китай и Россия критикуют резолюции Совбеза ООН, ограничивающие сотрудничество с Пхеньяном, и обвиняются США и Южной Кореей в нарушении санкционного режима, отмечает Reuters.

    Старший научный сотрудник Института национального объединения Кореи в Сеуле Чо Ханбом заявил, что дальнейшее откладывание запуска моста могло бы создать нежеланное напряжение для обеих сторон, хотя Пхеньян по-прежнему опасается чрезмерной экономической зависимости от Пекина: «Всегда одновременно присутствуют настороженность и сотрудничество в отношениях КНДР и Китая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Китае назвали «знаменательным достижением» продление трассы М-12 в России до границы с Китаем и КНДР, что должно было усилить транспортную связанность регионов, и об этом проекте подробно сообщили. Путин ранее в прошлом году рассказал о планах продлить автомагистраль М-12 до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР. В прошлом году товарооборот Китая и КНДР снизился на 5% до 2,18 млрд долларов.

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    15 октября 2026, 01:18 • Новости дня
    КНДР запустила новые крылатые ракеты с подводных лодок

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея успешно испытала два типа новых стратегических крылатых ракет подводного базирования в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Главное ракетное управление КНДР успешно провело испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуски прошли 14 октября 2026 года в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря», – сказано в сообщении.

    За ходом маневров наблюдали член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик и генеральный директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха. Также на испытаниях присутствовали профильные инженеры военно-морских сил республики.

    Проведенные пуски позволили проверить готовность подводных боевых систем к мобилизации и повысить навыки флота в выполнении стратегических задач.

    Испытания подтвердили высокую надежность и эффективность средств сдерживания КНДР, не оказав негативного влияния на безопасность соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР 13 октября провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты, а также заявила о неспособности противника отследить ее ракеты.

    В Сеуле и Токио 12 октября заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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