КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом

14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.
Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.
Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.
«Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.
По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.
«Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.
А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.
«Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.