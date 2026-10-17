Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет

Tекст: Антон Антонов

Туск, возвращаясь с заседания Европейского совета, сообщил, что некоторые страны Евросоюза настаивают на сокращении военных расходов и в целом всего бюджета ЕС, однако Польша намерена этому противостоять, передает РИА «Новости».

«Я сказал, что Польша не согласится и что Европа не должна принимать ни в коем случае сокращение средств на безопасность и оборону», – заявил Туск.

Польский премьер отметил, что пытается переубедить партнеров по ЕС, выступающих за урезание военных расходов, объясняя им, что нынешний момент является худшим временем для экономии на безопасности Европы. Он выразил мнение, что многие из его коллег это уже осознали и тема еще будет обсуждаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Португалии Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза и призвал сохранить единство стран блока по ключевым расходам, в том числе оборонным, которые он назвал приоритетом.

Лидер ХДС Германии Фридрих Мерц в пятницу усомнился в том, что странам ЕС удастся договориться о новом бюджете до конца года из-за глубоких разногласий по его параметрам.

Премьер Нидерландов в пятницу сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза, указав, что у государств остаются серьезные претензии к предлагаемому распределению средств.