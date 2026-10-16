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    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня

    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

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    15 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров

    США задумались о смягчении санкций против «теневого флота» ради фрахта

    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против так называемого «теневого» флота танкеров, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, чтобы снизить рекордные ставки фрахта, сообщил американский чиновник.

    Администрация Дональда Трампа обсуждала ослабление санкций в отношении судов «теневого флота», ранее перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы, ради снижения рекордных мировых ставок фрахта, заявил американский чиновник, передает Reuters.

    Новые обсуждения касались допуска на такие суда так называемой «законной нефти» – сырья и нефтепродуктов, не подпадающих под санкции Вашингтона, но не российского и иранского экспорта, находящегося под карательными мерами; целью называлось увеличение поставок нефти и топлива из региона Персидского залива.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в обращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде заявил, что администрация обсуждает смягчение ограничений на суда «теневого флота», чтобы сбить рекордные ставки фрахта, которые уже подорвали спрос на американскую нефть, однако полная запись его выступления недоступна.

    Министерство энергетики США подчеркнуло, что возможное послабление санкций не позволит России наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, тогда как компании для использования таких судов должны будут получать разрешения Минфина; отраслевые источники отмечают, что даже в случае смягчения мер страховщики останутся связаны правилами ЕС и Британии, поэтому заметного снижения фрахта не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг New York Post узнала о сроках поставок российского дизельного топлива в США после временной отмены санкций. В среду вице-премьер Александр Новак назвал условие для дальнейшего ослабления американских ограничений против российского ТЭК. Во вторник стало известно, что Евросоюз готовил новые санкции против России, несмотря на договоренности с Трампом по поставкам российского дизеля.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента Антон Кобяков, выступая на пресс-конференции в рамках РЭН-2026, заявил, что стратегически цены на нефть неизбежно пойдут вверх, а стоимость барреля в 100 долларов будут вспоминать как очень хорошую.

    Как уточнил Кобяков, США могут временно сбить стоимость энергоресурсов, однако в перспективе котировки перейдут к росту из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «100 долларов за баррель многие будут вспоминать как очень приятную и хорошую цену», – подчеркнул советник президента.

    Он добавил, что Евросоюз принял решение распечатать стратегические резервы дизельного топлива под прямым давлением Вашингтона. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Брюсселю остановить экспорт американского дизеля для стабилизации внутренних цен.

    Кобяков также обратил внимание на восстановление мирового рынка угля. Он назвал преувеличенными разговоры о скором отказе от этого вида топлива, пояснив, что на фоне подорожания газа и перебоев у крупных поставщиков спрос на уголь осенью снова увеличился.

    Основным рынком сбыта сегодня является Восточная Азия, прежде всего Китай и Индия. Россия получила отличный момент для наращивания поставок в азиатские страны, однако рост мировых цен не означает автоматического увеличения прибыли угольных компаний из-за высоких логистических издержек и дорогих кредитов, заключил Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    В понедельник аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть к концу года.

    На прошлой неделе Минэнерго США также улучшило ожидания стоимости марки Brent.

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    15 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) приняли решение в кратчайшие сроки направить на мировой рынок дополнительные объемы углеводородов для стабилизации ситуации.

    Совет управляющих МЭА по итогам заседания 15 октября принял к сведению  сохраняющуюся напряженность на нефтяных рынках, особенно на рынке дизельного топлива, и заявил о готовности дальнейших усилий для решения проблем на мировых энергетических рынках, опираясь на заявление G7 от 2 октября.

    «Достигнута договоренность об ускорении выпуска оставшихся объемов, конкретные планы уже разработаны, в том числе, как можно скорее будет выпущено более 20 млн баррелей дизельного топлива», – сказано в заявлении МЭА по итогам заседания.

    На данный момент страны МЭА выпустили около 330 млн баррелей нефти. Принято решение завершить высвобождение оставшихся 100 млн баррелей в установленные сроки.

    Некоторые страны-участники превысили свои первоначальные обязательства, из-за чего общий объем высвобождаемых запасов превысит 400 млн баррелей.

    Совет призвал страны, обладающие мощностями по добыче и переработке, увеличить поставки сырья и нефтепродуктов, подчеркнув важность свободного потока энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЭА предложило дополнительно высвободить дизельное топливо из резервов.  ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    Вице-премьер России Александр Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз.

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    16 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА по высвобождению запасов

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА высвободить резервы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились на фоне планов Международного энергетического агентства (МЭА) ускорить экстренное высвобождение запасов, перевесив опасения по поводу рисков на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, составив 105 долларов за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,0%, до 95,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Трейдеры оценивают последствия решения МЭА об ускорении высвобождения экстренных нефтяных резервов. Этот фактор оказался сильнее опасений, связанных с сохраняющимися рисками поставок с Ближнего Востока и неопределенностью вокруг судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники Международного энергетического агентства договорились экстренно высвободить запасы нефти. В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    14 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    На побережье Новороссийска выявили выбросы нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на береговой линии Новороссийска, они не связаны с пострадавшим ранее танкером, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Вещества не являются нефтепродуктами с танкера, поврежденного в октябре, указали в штабе, передает РИА «Новости».

    Специалисты взяли пробы на анализ для уточнения состава и происхождения загрязнения. К уборке побережья привлекли 42 сотрудника службы «Кубань-СПАС» и Новороссийской муниципальной службы спасения, а также 11 единиц техники.

    Экологическая обстановка в муниципалитетах контролируется круглосуточно. На данный момент значительных выбросов на берег и крупных нефтяных пятен на поверхности моря не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти ввели особый режим в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефти.

    Морспасслужба не обнаружила загрязнения воды после пожара на танкере в Черном море.

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    15 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов

    Express: Британия столкнулась с самыми высокими за десятилетия рисками блэкаутов

    Tекст: Мария Иванова

    Британию ждет одна из наиболее трудных зим из-за высоких рисков отключения электроэнергии впервые с 1970-х годов.

    Британия может столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии грядущей зимой, пишет газета Express.

    «Британия столкнулась с одной из наиболее рискованных зим за десятилетия с все более настойчивыми предупреждениями о блэкаутах впервые с 1970-х годов», – отмечает издание.

    В последний раз такие масштабные отключения света в стране происходили во время забастовок шахтеров, когда правительство было вынуждено ввести нормирование электроэнергии и трехдневную рабочую неделю. Газета указывает, что британская энергетическая система уже находилась на грани массовых отключений во время аномальной жары летом, а Национальная энергосеть (National Grid) недавно призывала жителей запастись жизненно важными товарами на случай сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В том же месяце энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия.

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    14 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Песков: Российские энергокомпании в сжатые сроки решили возникшие проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские энергетические компании проявили устойчивость и смогли быстро справиться с трудностями благодаря действиям руководства страны.

    По словам Пескова, российский энергетический сектор преодолел серьезные трудности в сжатые сроки благодаря продуманным действиям правительства, передает ТАСС.

    «Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать благодаря и устойчивости самих компаний – участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны», – указал Песков во время вручения премии «Энергия пера» на Российской энергетической неделе.

    Он добавил, что технологические изменения на мировых энергетических рынках происходят крайне стремительно, еще год назад предсказать текущую ситуацию было невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин подчеркнул важность безопасности логистических маршрутов в топливно-энергетическом комплексе.

    Минэнерго отчиталось о росте экспорта российского угля в восточном направлении на 6%.

    Во вторник Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

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    15 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    США продлили лицензию на финансовые операции на зарубежных объектах «Лукойла»

    Минфин США продлил до апреля 2027 года лицензию на зарубежные операции «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов США приняло решение продлить действие генеральной лицензии, которая разрешает проведение отдельных финансовых операций на объектах российской компании «Лукойл» за пределами страны, до 24 апреля 2027 года.

    Согласно документу ведомства, до указанной даты разрешено совершать операции, связанные с приобретением товаров и услуг на зарубежных объектах «Лукойла», передает ТАСС.

    Отмечается, что ранее срок действия этой лицензии был установлен до 29 октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК.

    В среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

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    15 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров

    Новак назвал цену российского дизеля для США предметом переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос цены российского дизельного топлива для американского рынка является предметом коммерческих договоренностей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Это предмет коммерческих переговоров», – заявил Новак в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как будут формироваться цены на дизель для США, передает ТАСС.

    А отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии после апреля 2027 года, вице-премьер отметил, что сейчас таких переговоров нет. По его словам, пока рано говорить о продлении, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

    Новак также рассказал, что в поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только США. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

    Ранее Новак сообщал, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам – 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США.

    В среду он подтвердил прямые поставки российского дизеля в США.

    Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США.

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    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

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    16 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Кобяков заявил о рекордном росте премий на дизельное топливо

    Кобяков: Дефицит перерабатывающих мощностей привел к росту премий на дизтопливо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дефицит перерабатывающих мощностей привел к рекордному росту премий на дизельное топливо, а США теперь вынуждены благодарить за его поставки из России, заявил советник президента Антон Кобяков.

    История с дизелем на Западе только начинается, считает советник президента Антон Кобяков. По его словам, дефицит перерабатывающих мощностей вызвал рекордный рост премий на дизельное топливо, а США теперь вынуждены благодарить за поставки. Об этом советник главы государства заявил на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

    «Рынок нефтепродуктов еще интереснее. На прошлом форуме, ровно год назад, мы обращали внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, в частности, на рынке дизельного топлива», – сказал Кобяков.

    По его словам, до спецоперации европейский дизель редко стоил больше 15 долларов за баррель, чем нефть марки Brent. Год назад разница была около 20 долларов в Европе и 30 долларов в США. Сегодня эта премия составляет 90 долларов в ЕС и плюс 180 долларов к цене барреля нефти в США, отметил он.

    «Собственно, мы их предупреждали, об этом говорил неоднократно президент Российской Федерации. А теперь руководитель США благодарит президента России за небольшие поставки дизеля. Хотя год назад сам призывал не покупать солярку у России. И теперь на Западе история с дизелем только начинается», – подчеркнул советник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа. На прошлой неделе в правительстве подтвердили готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива.

    А вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре и 500 тыс. в ноябре.

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    14 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

    WSJ: Мировые цены на нефть выросли после атак на танкеры в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти на мировых рынках начала расти из-за опасений трейдеров по поводу стабильности поставок после сообщений об ударах по танкерам и атаке на объект саудовской компании Saudi Aramco.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, достигнув 105,92 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре также прибавили 0,2% и составили 93,39 доллара за баррель. Повышение цен стало реакцией на сообщения о нападении на здание саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, а также на новые удары по танкерам в районе Ормузского пролива.

    Рост котировок в среду последовал за смешанной торговой сессией во вторник, когда цены на нефть марки Brent снизились, а фьючерсы на американскую нефть, напротив, продемонстрировали незначительный рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США. Во вторник танкер подвергся атаке в этом же регионе. В воскресенье хуситы заявили об ударах по нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции в Саудовской Аравии.

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    14 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Спрогнозировано снижение энергопотребления в России на 0,5%

    В России спрогнозировали снижение энергопотребления на 0,5% по итогам года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам текущего года может снизиться на 0,5%, заявил на полях Российской энергетической недели глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

    С начала года показатель потребления электроэнергии в единой энергосистеме страны уменьшился на 0,5%, передает ТАСС.

    «Сейчас с начала года у нас минус 0,5%. По году мы пока думаем, что где-то также на снижение на 0,5% выйдем. Пока такой прогноз. Конечно, это все зависит сильно от погоды», – рассказал Опадчий.

    Кроме того, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики определила сроки введения в эксплуатацию систем накопления энергии мощностью 250 МВт в Приморье. Объекты должны быть запущены в четвертом квартале 2028 года или в начале 2029 года.

    Глава «Системного оператора» отметил, что на юге компания «Россети» построила аналогичные накопители практически за полгода. По его словам, при наличии такой возможности сроки возведения объектов в Приморье также предложат сократить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти констатировали, что угольная отрасль России прошла самый сложный период.

    Ранее Минэнерго сообщило о росте экспорта отечественного угля в восточном направлении на шесть процентов.

    В понедельник Росатом договорился о сборке накопителей энергии в Египте.

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