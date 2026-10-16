В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.