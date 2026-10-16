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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня

    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

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    14 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов

    Из-за ограничений в Москве более 30 самолетов направились в другие города

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности, сообщили в пресс-службах аэропортов Москвы.

    Во Внуково не смогли приземлиться 19 бортов, следовавших из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Эти самолеты, по сведениям справочной службы аэропорта, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле, передает ТАСС.

    Еще четыре самолета, шедшие в Домодедово из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, направили в Нижний Новгород и Петербург.

    В Шереметьево, согласно данным справочной службы и онлайн-табло, пока не прибыли 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону столицы.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

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    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

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    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    14 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    Суд выписал Моргенштерна из проданной им квартиры в Москве

    Суд в Москве выписал Моргенштерна из квартиры по иску новой владелицы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета рэпера Алишера Моргенштерна (иноагент), который не выписался из квартиры после ее продажи.

    Новая собственница квартиры обнаружила, что артист не снят с регистрационного учета, несмотря на его обещания выписаться. По этой причине она обратилась в суд с требованием снять Моргенштерна с учета, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

    На заседании суда присутствовал только юрист истца, представители артиста не явились.

    В начале месяца защита Моргенштерна попросила списать штраф со спецсчета музыканта.

    В прошлом месяце приставы решили взыскать с него штраф более 8,2 млн рублей.

    В сентябре суд назначил дату слушаний о выселении рэпера из квартиры в Москве.

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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    14 октября 2026, 07:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя

    В Московском регионе из-за сильного дождя ввели желтый уровень опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми сильными осадками.

    Желтый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за ожидаемого сильного дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    В Московской области предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий действует в течение суток начиная с 09:00. В столице особый режим продлится с 13:00 до 21:00.

    Осадки в регионе пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Синоптики ожидают выпадение до 10 мм дождевой воды, температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов выше нуля. Скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

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