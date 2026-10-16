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    16 октября 2026, 18:37 • Новости дня

    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск

    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел там совещание, передает РИА «Новости».

    Факт рабочей поездки подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    В начале месяца глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области. Министр обороны Андрей Белоусов доложил российскому лидеру об участии 60 государств в маневрах.

    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями.

    Путин пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая жесткие требования к страховому покрытию и поставкам оборудования, передают «Вести».

    «С этими иностранными источниками есть определенные проблемы», – сказал Путин.

    Путин также добавил, что определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих западных санкций, особенно когда российская сторона вынужденно переводит активы под внешнее управление.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС.

    В компании Nestle приняли к сведению передачу российских активов под такое управление.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний

    Активы трех зарубежных производителей упаковки перешли во временное управление

    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр капитал» активов трех иностранных производителей упаковочной продукции.

    Речь идет о передаче активов немецкой Georg MENSHEN GmbH & Co. KG, нидерландской Sonoco Packaging Netherlands Investments B.V. и шведской Sverige International Holdings AB, передает ТАСС.

    Согласно документу, под контроль российской компании перешли более 12 тыс. акций АО «Каппа Рус», а также доли в уставных капиталах ООО «Менсен пакеджинг СНГ» и ООО «Эвиосис пэкэджинг Кубань».

    Отмечается, что все три зарубежных предприятия являются крупными мировыми производителями в сфере упаковочной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент России Владимир Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда других компаний.

    В четверг лидер германского ХДС Фридрих Мерц отверг идею передачи российских активов под контроль США.

    Кремль ответил на сообщения о попытках Вашингтона забрать российские активы в Европе.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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    15 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин порекомендовал участникам съезда «Деловая Россия» сыр из Воронежа

    Путин посоветовал участникам съезда «Деловая Россия» попробовать сыр с завода Дюрра

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловая Россия» порекомендовал присутствующим приобрести и попробовать сыр, который производит компания предпринимателя Штефана Дюрра.

    «Я хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии: рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр», – приводит слова Путина РБК.

    Глава государства отметил, что ранее уже дегустировал продукцию с предприятия Дюрра в Воронежской области. Предприниматель в ответ подтвердил отправку сыра президенту и добавил, что качество продукции с нового завода в Новосибирске будет на столь же высоком уровне.

    Путин обратил внимание на успехи российского агропромышленного комплекса. По его словам, за последние десять лет объемы экспорта продовольствия из России увеличились в два с половиной раза, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших мировых поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Глава государства поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Президент заявил о необходимости поддержки аграриев.

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    15 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти три часа

    Беседа Путина с представителями бизнеса заняла почти 2 часа 40 минут

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, в которой участвовали более 800 человек, продлилась почти 2 часа 40 минут.

    Свои вопросы и предложения президенту озвучили предприниматели из общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече присутствовали представители правительства, Центробанка и экономического блока администрации президента. В ходе общения Путин иногда обращался к чиновникам с просьбой разъяснить логику принятых решений, пишет ТАСС.

    Глава государства находился в ситуационном центре Кремля вместе с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным. Общение проходило в формате видеосвязи.

    На встрече обсуждались инвестиционные механизмы, вопросы демографии, а также удары Вооруженных сил Украины по маркетплейсам.

    «Я хочу вас поблагодарить, уважаемые коллеги, за эту встречу. Уверен, что это было полезно и для председателя правительства, председателя Центрального банка, налоговой инспекции. Это и есть так называемая обратная связь», – заявил Путин.

    Президент выразил надежду, что представители бизнеса продолжат работу над укреплением экономики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Он поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    15 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка

    Путин отверг сравнение защиты собственного рынка с протекционизмом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловой России» заявил, что меры по защите собственного рынка не следует расценивать как протекционизм.

    Защиту собственного рынка не стоит считать протекционизмом. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    «Хотел обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об амбициозных целях по развитию фондового рынка России.

    Кроме того, глава государства указал на быстрое развитие платформенной экономики в стране. Он также выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    15 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин заявил, что в России действует принцип «разрешено все, что не запрещено». Так он ответил на предложение об обмене данными между поставщиками и магазинами через систему «Честный знак» на съезде «Деловой России».

    Инициативу озвучил учредитель группы компаний «Таркос» Дмитрий Тарасевич. По его словам, доступ к информации торговых точек позволил бы поставщикам автоматизировать заказы и повысить производительность труда, передает ТАСС.

    «Тогда, например, какой-нибудь магазин мог бы раскрыть свою информацию для своего поставщика, и, опять же, внедрили бы автозаказ и увеличили кардинально производительность труда в этой цепочке», – пояснил предприниматель.

    Путин поинтересовался, что мешает компаниям наладить такой обмен уже сейчас. Тарасевич ответил, что работа «Честного знака» регулируется постановлением правительства, поэтому требуется соответствующее разрешение.

    «У нас разрешено все, что не запрещено», – сказал президент.

    При этом президент подчеркнул, что система защищает интересы потребителей, что является понятным и поддерживается всеми. Он также обратил внимание на то, что «Честный знак» предотвращает недобросовестную конкуренцию, когда один производитель инвестирует в качество и соблюдает сроки годности, а другой этого не делает, получая необоснованное преимущество.
    «Мы должны и будем развивать эту систему «Честный знак», – отметил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    В прошлом году система заблокировала более 1,2 млн «серых» шин в России.

    Правительство ввело маркировку детских игрушек и стройматериалов.

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    15 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин поручил бережно отнестись к возведению нового моста в центре Петербурга
    Путин поручил бережно отнестись к возведению нового моста в центре Петербурга
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил внимательно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Петербурга, а также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина отдельно доложить о влиянии проекта на облик города.

    Президент Владимир Путин на съезде организации «Деловая Россия» поручил внимательно и бережно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Петербурга. А вице-премьеру Марату Хуснуллину нужно будет отдельно доложить о том, как проект повлияет на внешний облик города, передает «Интерфакс».

    «Есть большой проект строительства нового моста в центре Петербурга. Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова, потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие. Надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», – заявил Путин.

    Хуснуллин сообщил, что все материалы уже подготовлены, а на следующей неделе запланирован выезд в Петербург.

    «Мы на месте еще раз всё посмотрим и вам всё доложим. Действительно очень важный вопрос, и жителей очень серьезно волнует это, как будет мост проходить, где, какие условия», – сказал вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Ранее был одобрен проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге. А в августе Главгосэкспертиза там же одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2».

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    15 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Татьяна Ким попросила Путина упростить экспорт через маркетплейсы
    Татьяна Ким попросила Путина упростить экспорт через маркетплейсы
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница Wildberries Татьяна Ким на пленарном заседании форума-съезда «Деловой России» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить адаптировать требования регуляторов для экспорта отдельных категорий товаров через цифровые платформы.

    «Я бы хотела обратить внимание, что сейчас есть ряд ограничений, которые не позволяют начать и в полной мере развить экспорт новых видов продукции», – приводит слова Ким ТАСС.

    По ее словам, если облегчить режим, то предметами экспорта могли бы стать не только пищевая продукция, но и лекарства. Она отметила, что бизнес готов участвовать в разработке нормативных актов.

    Ким подчеркнула, что действующие требования фитосанитарного контроля, созданные для классической торговли, затрудняют экспорт пищевой продукции через маркетплейсы, так как требуют оформления полного перечня документов на каждую единицу товара. Это делает экспорт экономически невыгодным и блокирует продажи новых видов продукции.

    Министр экономического развития Максим Решетников ответил, что правила фитосанитарного контроля будут согласовываться в рамках договора ЕврАзЭС об электронной торговле. По его словам, базовым правилом может стать отмена фитосанитарного сертификата для посылок до 5 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ким оценила налоговые послабления для пострадавших продавцов Wildberries.

    В том же месяце основательница маркетплейса попала в базу украинского сайта «Миротворец».

    В июле она заявила о миллиардных убытках зарубежных партнеров компании.

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    15 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе форума организации «Деловая Россия» выразил благодарность отечественным предпринимателям за поддержку в вопросах народонаселения.

    Глава государства принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», передает РИА «Новости».

    «Я хочу, кстати говоря, представителей бизнеса поблагодарить за это, за то внимание, которое вы уделяете демографии. Очень благородное, очень правильное дело – мы должны увеличивать народонаселение России, от этого зависит будущее страны», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    Он отметил ответственную гражданскую позицию отечественного бизнеса.

    Глава государства предложил обсудить вопросы работы предприятий Донбасса и Новороссии.

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    15 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин назвал Алжир близким другом и надежным союзником России

    Путин: У России и Алжира добрые отношения и надежное партнерство

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Деловая Россия» заявил, что Алжир является близким другом, союзником и ответственным партнером страны по многим направлениям.

    По словам Путина, Россия и Алжир поддерживают добрые отношения и выстроили надежное партнерство по множеству направлений, передает РИА «Новости».

    «Алжир – один из наших близких друзей, союзников, у нас добрые очень отношения с Алжиром, по многим направлениям мы их, как коллеги по совместной работе в сфере экономики, никогда ни в чем не подводили, и они нас. Очень ответственные наши партнеры, повторяю, по очень многим направлениям, не только продукты питания», – заявил Путин.

    Ранее посол России сообщил о работе над возобновлением авиарейсов в Алжир.

    До этого помощник президента Николай Патрушев обсудил в республике безопасность судоходства и морскую логистику.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о поставках российскими предприятиями автомобилей и авиатехники в Алжир.

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