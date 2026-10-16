  • Новость часаНачальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Объявлено об увеличении максимальной ежедневной выплаты по больничному листу
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин отметил возросшие темпы наступления российских войск по всему фронту
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки
    Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского
    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня

    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший земельный суд Гамбурга начал рассматривать ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток».

    Защита заявила о якобы существующих процессуальных препятствиях для продолжения разбирательства, точная дата оглашения решения на данный момент не определена, передает РИА «Новости».

    «Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен», – сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен.

    По ее словам, из-за рассмотрения требования адвокатов суд отложил утверждение повестки заседаний, запланированных на ноябрь. При этом второе слушание по делу Сергея Кузнецова намечено на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

    Адвокаты обвиняемого потребовали закрыть уголовный процесс. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсии.

    Комментарии (3)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Ростех рассказал о преимуществах управляемого снаряда «Краснополь»

    Ростех заявил об увеличении выпуска управляемых снарядов «Краснополь»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управляемый снаряд «Краснополь» позволяет российским артиллеристам эффективно поражать небольшие и подвижные наземные цели на значительном удалении, заявила пресс-служба госкорпорации Ростех.

    «С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк. Сегодня «Высокоточные комплексы» значительно увеличили выпуск этих боеприпасов», – рассказали в Ростехе, передает РИА «Новости».

    В госкорпорации отметили, что боевая обстановка в зоне спецоперации на Украине создает опасности для артиллерийских расчетов, работающих длинными сериями. Использование управляемого снаряда «Краснополь» и БПЛА позволяет артиллеристам действовать более осторожно и эффективно.

    «На помощь приходят современные гаубицы – классическая, но глубоко модернизированная «Мста-С», а также самые новые колесные «Мальва» и «Гиацинт-К». Они способны быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и так же быстро уйти», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км. В августе госкорпорация в 50 раз увеличила выпуск боеприпасов для танков. Летом российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие».

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

    Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.

    На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.

    Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны: Комплекс «Цитадель» эффективно уничтожает безэкипажные катера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен поражать безэкипажные катера, а также беспилотники и легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов, сообщило Министерство обороны России.

    «Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, безэкипажные катера и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Max.

    В военном ведомстве отметили, что 30-миллиметровая автоматическая пушка комплекса применяет шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва для уничтожения дронов противника.

    Кроме того, в состав «Цитадели» входят пункт управления для координации работы, обзорная радиолокационная станция, огневые модули и боекомплект, уточнили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников.

    Во вторник зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Гераней» по арсеналам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили склады дронов и ракетного вооружения Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Склады БПЛА и ракетного вооружения ВСУ были поражены в районе населенных пунктов Запорожье, Эсхар и Морозовка в Харьковской области, сообщает Минобороны.

    В Минобороны показали видео удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

    В четверг после удара начался пожар на предприятии в Запорожье.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию

    Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.

    На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.

    Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.

    В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова назвала законными целями транспорт с оружием для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые транспортные средства в Черном море, перевозящие военные грузы в интересах противника, рассматриваются как законные цели Вооруженных сил.

    Россия рассматривает как законные цели любые транспортные средства в Черном море, которые используются для доставки оружия и войск противнику, передает ТАСС.

    «Относительно обстановки в Черном море в целом – в очередной раз хотели бы обратить внимание на наши неоднократные предупреждения, что любые транспортные средства, перевозящие войска, оружие, боеприпасы, военную технику в интересах противника, могут рассматриваться в качестве законных целей Вооруженных сил РФ», – сказала Захарова.

    Дипломат также отметила отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к недавним ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии. По ее словам, этот инцидент обсуждался во вторник на встрече посла России Элеоноры Митрофановой и болгарского премьер-министра Румена Радева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Импорт немецкого пива в Россию упал до минимума с 1999 года

    Евростат: Импорт пива из Германии в Россию упал до минимума за 27 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В августе Россия сократила закупки пива у Германии в два раза по сравнению с июлем, опустив показатель до минимальных с лета 1999 года 52,1 тыс. евро.

    В августе импорт пива из Германии в Россию снизился вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    В денежном выражении закупки составили 52,1 тыс. евро, что стало минимальным значением с июня 1999 года.

    Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза стала Латвия. Прибалтийская республика увеличила отгрузки в пять раз за месяц, и на нее пришлась треть всех европейских поставок в денежном выражении – 674,4 тыс. евро.

    На втором месте расположилась Польша, которая снизила экспорт пива в Россию в шесть раз, до 582,4 тыс. евро, заняв 29% импорта из ЕС. Замыкает тройку лидеров Бельгия, показавшая рост поставок в два раза к июлю – до 353,5 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума.

    Евросоюз резко увеличил поставки пива на российский рынок.

    В июне Москва удвоила закупки хмельного напитка из Литвы.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили до отделения живой силы ВСУ при вылазке у Старицы

    ВС России уничтожили до отделения живой силы ВСУ у Старицы

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и отразили в районе харьковской Старицы попытку ВСУ контратаковать.

    «Противник провел одну контратаку силами 72 омбр в районе Старицы. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до отделения живой силы противника, атака отражена», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» также сорвали эвакуацию военной техники ВСУ из Приколотного. Уничтожены БТР М-113 и ББМ «Казак».

    Кроме того, на Липцовском направлении «Северяне» продвигаются в дачном поселке южнее Новой Казачьей и Токаревке. За сутки общее продвижение составило до 300 м.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-группы продвинулись в районе Приколотного, Варваровки и Николаевки.

    На Харьковском направлении, как узнали российские бойцы, участились случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ. Из-за огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями подтверждена смерть как минимум пяти человек в госпиталях от болезней.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» ведут тяжелые позиционные бои в районе Хотени. В Шосткинском районе российская авиация и артиллерия отработали по позициям 104 обр ТРО, а в Краснопольском районе штурмовики продвинулись в районе Турьи на 100 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км.

    Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    CBS News: Дефицит ракет ПВО в армии США сохранится минимум до 2030 года

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы США столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов для комплексов противоракетной обороны Patriot и THAAD, который не удастся восполнить как минимум до 2030 года.

    Из-за поставок вооружений на Украину и расхода арсеналов на Ближнем Востоке запасы ракет для американских комплексов упали до стратегически опасного уровня, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    За время боевых действий американская армия израсходовала до 61% довоенного запаса ракет PAC-3 и порядка 82% противоракет THAAD. При этом цикл исполнения новых контрактов занимает от трех с половиной до четырех с половиной лет.

    Оборонное предприятие Lockheed Martin рассчитывает нарастить выпуск систем до 400 единиц в год. Однако, по оценке американских официальных лиц и отраслевых экспертов, даже при отсутствии новых трат на восстановление запасов уйдет не менее пяти лет из-за ограниченных производственных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot.

    Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет для нужд Киева.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Германия и Франция не договорились по «Сделано в Европе» и выхлопам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французский президент Эммануэль Макрон и правительство Германии не смогли согласовать пакет по маркировке «Made in Europe» и новым нормам выбросов для автопрома Евросоюза из-за возражений Социал-демократической партии Германии.

    Франция и Германия не смогли согласовать в четверг общий подход к будущим правилам «Made in Europe», большей гибкости при сокращении выбросов CO2 и планируемому с 2035 года запрету двигателей внутреннего сгорания, так как партнер по коалиции – СДПГ – выразил опасения за экологические цели, передает Politico.

    «Окончательного соглашения пока нет», – заявил представитель правительства Германии. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что теперь ход за Берлином, сославшись на политические ограничения внутри немецкой коалиции и переговоры ее участников.

    Согласно проекту соглашения, Германия готова принять более жесткие критерии «Made in Europe» для автопрома в законе Industrial Accelerator Act в обмен на смягчение будущего запрета двигателей внутреннего сгорания: предельная цель ЕС на 2035 год снижается с нынешних 100 до 90%, а за инвестиции в альтернативные виды топлива производителям предоставляется дополнительный десятилетний люфт, что фактически ограничивает сокращение выбросов 80% по сравнению с уровнем 2021 года.

    СДПГ и сталелитейные компании обеспокоены тем, что проект отменяет обязательства по инвестициям в «зеленую» сталь и лишает отрасль ключевого стимула: без давления на автопроизводителей закупать такой металл он превращается лишь в «приятное дополнение», указал лоббист отрасли. В качестве уступки Берлину проект закрепляет расчет выбросов подключаемых гибридов по лабораторным данным, а не по реальным поездкам, помогает нарастить продажи таких машин и одновременно предполагает сужение сферы действия «Made in Europe» для автосектора, причем при выполнении ряда условий нормы распространяются и на Британию, что приветствовало правительство в Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, слабость президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, по оценке экспертов, сорвала прорыв по бюджету Евросоюза. Во вторник Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания в Евросоюзе. В прошлом году Берлин и Париж пообещали урегулировать спор по совместному истребителю FCAS.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ватикан сообщил о телефонном разговоре Путина с Папой Римским
    Лихачев: Росатом продолжает строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке
    Максимальное пособие по уходу за ребенком увеличено до 95,5 тыс. рублей
    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»
    Россиянки назвали гринфлаги в мужчинах