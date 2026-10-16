Мерц усомнился в достижении соглашения по бюджету ЕС до конца года

Мерц заявил о сомнениях в согласовании долгосрочного бюджета ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился в том, что странам Евросоюза удастся достичь соглашения по бюджету сообщества на 2028–2034 годы до конца декабря, передает ТАСС.

«Я вообще не уверен, что это произойдет», – заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По его словам, в ноябре возможна дополнительная встреча Европейского совета для обсуждения этого вопроса, а в декабре состоится регулярный саммит ЕС, где тема бюджета будет поднята снова.

Канцлер добавил, что мнения европейских лидеров разделились: одна группа выступает за сокращение финансового плана, тогда как другая, более крупная, считает необходимым его расширение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС.

В тот же день СМИ сообщили, что слабость лидеров Франции и Германии сорвала прорыв в переговорах по бюджету.

В среду канцлер Германии заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям.