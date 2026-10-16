В «Сенеже» стартовал суперфинал шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Tекст: Тимур Шайдуллин

На площадке встретились 275 управленцев, представляющих 55 команд-победителей из 29 регионов страны, которые в течение двух дней пройдут оценочные испытания в формате управленческого чемпионата. Итоги суперфинала подведут 18 октября, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«Лигу чемпионов» мы задумали как управленческий чемпионат для лучших из лучших. Вас ждут насыщенные дни: два тура оценочных испытаний, открытая турнирная таблица, решение кейсов в условиях ограниченного времени и ресурсов, живая конкуренция и необходимость договариваться. Благодаря такой работе формируется командная культура, которую вы будете нести в свои организации – в масштабе целой страны», – заявил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Шестой сезон конкурса впервые прошел в командном формате, заявки подали 75 395 руководителей из России и 66 государств, а в суперфинале участвуют представители органов власти, корпораций и сборные коллективы.

Средний возраст участников составляет около 40 лет, почти четверть работают в промышленности, каждый пятый – на госслужбе; 16 и 17 октября пройдут два тура испытаний с обратной связью от экспертов.

Результаты суперфинала также дополнят первое в России исследование эффективности управленческих команд, проведенное на материалах шестого сезона конкурса. В него вошли 719 коллективов, дошедших до полуфиналов и финала. Во время «Лиги чемпионов» эксперты смогут проследить, как сильнейшие команды действуют в условиях открытой конкуренции, ограниченных ресурсов и обратной связи, получаемой непосредственно в ходе испытаний.

Конкурс проводится с 2017 года по распоряжению президента России, за шесть сезонов поступило более 1 млн заявок, победителями стал 821 управленец, из которых более 700 получили высокие должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек в составе 60 команд.

В июне были определены победители конкурса управленцев «Лидеры России. Команда». Ранее финалисты впервые написали управленческий диктант.