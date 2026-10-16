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    16 октября 2026, 17:49 • Новости дня

    Дмитриев заявил о подготовке новых экономических проектов России и США

    Дмитриев анонсировал реализацию новых экономических проектов России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают целый набор совместных проектов, одним из которых стала сделка по дизельному топливу.

    Россия и Соединенные Штаты готовятся к реализации целого ряда инвестиционных инициатив, а договоренность лидеров двух стран – лишь один из них, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Подтверждаем, что по указанию президента России Владимира Владимировича Путина есть целый набор проектов экономических, инвестиционных, которые обсуждаются с американской стороной и которые будут реализованы», – приводит выступление Дмитриева на Российской энергетической неделе РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что договоренность президентов по дизельному топливу имеет крайне важное значение не только для США, но и для всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с американскими министерствами финансов и энергетики. Он также предрек продолжение экономического сотрудничества двух стран.

    Ранее глава Минфина США назвал поставки российского дизельного топлива выгодными для американцев.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу

    Спецпредставитель США Замполли предложил провести футбольный матч с Россией

    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказался за организацию товарищеского матча между американской и российской национальными сборными по футболу.

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли поддержал идею проведения спортивного состязания между национальными командами Соединенных Штатов и России, передает ТАСС.

    «Футбол – игра, объединяющая весь мир, и я был бы рад, если бы [при участии] ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными», – заявил Замполли.

    Отмечается, что спецпредставитель по глобальным партнерствам работает в структуре как Белого дома, так и Госдепартамента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом продюсер Мао заявил, что Дональд Трамп оценил подаренную Владимиром Путиным шайбу.

    В марте депутат Госдумы Светлана Журова сообщила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией.

    Ранее член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США.

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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    14 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по связям с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США готовятся подписать соглашения о поставках российского дизеля в ближайшие дни.

    Соглашения между Россией и США о поставках российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с США для скорейшего заключения контрактов, передает ТАСС.

    «Мы очень активно, в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем, я бы сказал, в часовом режиме, решаем очень много логистических вопросов о том, как бы все эффективно реализовать. Но все будет в ближайшие уже дни», – заявил Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал это соглашение взаимовыгодным.

    В понедельник Дмитриев указал на лицемерие критики дизельной сделки со стороны Евросоюза.

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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    14 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива выгодно обеим странам и оказывает значительную помощь мировому рынку.

    Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США приносит существенную пользу не только участникам договора, но и всей глобальной экономике. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

    «Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам», – сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    По его словам, европейские политики стремятся помешать любому экономическому взаимодействию двух государств. Несмотря на эти попытки, Москва планирует продолжать сотрудничество с Вашингтоном в соответствии с поручениями Владимира Путина.

    «Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против «дизельной сделки» с США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал соглашение Москвы и Вашингтона взаимовыгодным. В понедельник Дмитриев охарактеризовал критику этого договора со стороны Евросоюза как лицемерие.

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    14 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК

    Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дальнейшее смягчение американских санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса зависит от ситуации на рынке и двусторонних взаимоотношений.

    Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

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    14 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    @ Stanislav Kozlovskiy/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное бюро расследований США официально опровергло сообщения, что директор ведомства Кэш Пател прибыл в Россию.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло поездку своего директора Кэша Патела в Россию. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.

    В заявлении ведомства говорится: «Слева: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Справа: А вот где на самом деле находится Кэш Патель. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!»

    «Слева» и «справа» относятся к двум видео, размещенным рядом в публикации ФБР: слева показано сообщение MS Now о приезде Пателя в Россию, справа – его участие в мероприятии Университета Либерти.

    Сам Пател прокомментировал это сообщение, отметив, что «факты важнее кликбейта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

    В августе ФБР также отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву.

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    13 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его уверенность в большем желании России урегулировать конфликт по сравнению с Украиной основана на богатом опыте заключения сделок.

    «Всю жизнь я этим занимался – заключал сделки», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о причинах его убежденности в том, что Россия сильнее хочет урегулирования конфликта, чем Украина, его слова приводит РИА «Новости».

    Как отметил президент США, именно опыт переговорщика позволяет ему делать такие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Владимира Зеленского.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В тот же день Китай поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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