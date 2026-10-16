Фигурантам дела о терактах в Запорожской области дали от 25 лет до пожизненного

Tекст: Денис Тельманов

Суд вынес приговор четверым подсудимым за подготовку и совершение террористических актов на территории региона, передает ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Гаранину И. Г. – пожизненное лишение свободы, Гаркуше С. В. – 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, Рой Е. А. – 25 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Евтушенко С. Н. – 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», – сообщил представитель суда.

По версии следствия, Игорь Гаранин, Елена Рой, Сергей Гаркуша и Сергей Евтушенко были причастны к слежке за сотрудниками военно-гражданской администрации и руководителями правоохранительных органов Мелитополя.

В отношении этих лиц преступники впоследствии совершили теракты. Ранее прокурор просил назначить им наказание от 28 лет до пожизненного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд осудил четырех агентов СБУ за подготовку терактов в Запорожской области.

Тогда МИД осудил теракты против избиркомов в регионе. Летом жительница Запорожья получила 18 лет колонии за теракт в Мелитополе.