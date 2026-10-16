Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.