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    16 октября 2026, 16:43 • Новости дня

    Британский зоопарк возобновил работу после убийства посетителя тигром

    Зоопарк в Британии открылся после гибели спрыгнувшего в вольер к тигру мужчины

    Tекст: Денис Тельманов

    Йоркширский парк дикой природы в Великобритании вновь открылся для посетителей после инцидента с гибелью 23-летнего Уильяма Чапмана, который спрыгнул в вольер к амурскому тигру.

    Йоркширский парк дикой природы возобновил работу после гибели посетителя, передает РИА «Новости».

    Британец Уильям Чапман, страдавший от психического расстройства, самостоятельно спрыгнул в вольер амурского тигра по имени Алтай.

    Сотрудники зоопарка отпугнули хищника предупредительными выстрелами в воздух из газового акустического оружия, однако молодой человек получил смертельные травмы.

    В администрации зоопарка подчеркнули, что безопасность посетителей, персонала и животных остается высшим приоритетом.

    Для посещения вновь открылась территория «Земля тигра». Руководство парка уточнило, что Алтай находится в безопасном месте и животное не подвергнут эвтаназии.

    В настоящее время сотрудники учреждения сотрудничают с полицией Южного Йоркшира для выяснения обстоятельств случившегося. Британские СМИ сообщили, что в пятницу в зоопарк пришли сотни посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду родственники растерзанного тигром британца сообщили о болезни погибшего.

    В воскресенье британский зоопарк отказался усыплять животное. В тот же день хищник убил спрыгнувшего в вольер человека.

    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Британия решила передать Украине новую партию ракет Storm Shadow

    Bloomberg: Лондон пообещал передать Киеву новые ракеты Storm Shadow до зимы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем обсудил с Владимиром Зеленским отправку Киеву дополнительной партии дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

    Лондон планирует направить Киеву больше дальнобойных ракет Storm Shadow до наступления зимы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вопрос о пополнении запасов британских крылатых ракет обсуждался Энди Бернемом и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон в среду. При этом власти страны отказались уточнить, сколько именно дальнобойных ракет передано украинской стороне с начала конфликта.

    В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений украинской армии мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ опровергли приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной.

    В среду Лондон объявил о разработке военных технологий для украинской армии.

    На прошлой неделе в Британии исключили скорое производство украинской стороной ракет Storm Shadow.

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    14 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    Британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки
    @ Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Единственный ледокол (ледокольное патрульное судно) Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector был отбуксирован обратно в порт после выхода в море из-за неисправности сразу двух двигателей, пишет Telegraph.

    HMS Protector был вынужден прервать рейс и вернуться в порт Девонпорт. Инцидент произошел во вторник утром, когда корабль покидал Великобританию, пишет Telegraph.

    Теперь британским военным предстоит оценить, подлежит ли судно ремонту. Отмечается, что если ледокол не удастся восстановить, замена ему может появиться не раньше 2030-х годов.

    «В рамках плана инвестиций в оборону HMS Protector будет заменен на более современный вариант для сохранения возможностей ледового патрулирования», – заявил представитель Королевского флота.

    Он добавил, что корабль остается в составе флота, а любые решения о его ближайшем будущем будут приняты в надлежащее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году на Украину прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций.

    Его спуск на воду состоялся в 1990 году. Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 млн.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    15 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ использовали британские катера для ударов по Сочи

    The Times: Британия передала Украине морские дроны для атак в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные применяли беспилотные аппараты британского производства для нападений на российские объекты в Черноморском регионе, сообщает The Times.

    По данным The Times, для ударов по инфраструктуре в Сочи в рамках попыток блокады Черного моря украинская сторона использовала беспилотные катера, выпущенные в Британии, передает РИА «Новости».

    Речь идет о морских дронах K3 Scout, которые выпускает британская компания Kraken Technology. Известно, что Лондон закупил 20 таких аппаратов, однако точное количество переданных Киеву единиц не раскрывается.

    Модульные катера способны развивать скорость до 55 узлов и преодолевать расстояние в 1,2 тыс. километров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в акватории.

    На прошлой неделе атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

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    14 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    В доме пожилой британки обнаружили стол из посаженного Шекспиром дерева

    The Telegraph: В Британии нашли сделанный из посаженного Шекспиром дерева стол

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В бунгало 90-летней жительницы Великобритании обнаружили антикварный стол из тутового дерева, которое английский поэт и драматург Уильям Шекспир посадил в своем саду более 400 лет назад.

    Британка решила продать на аукционе стол, сделанный из тутового дерева, которое Уильям Шекспир посадил в своем саду 417 лет назад, пишет The Telegraph.

    Дерево росло возле поместья Нью-Плейс в Стратфорд-апон-Эйвоне. В XVIII веке его срубили по приказу священника Фрэнсиса Гастрелла, которому надоел бесконечный поток любопытных посетителей. Часть древесины приобрел столяр-краснодеревщик Джон Маршалл, который изготовил из нее круглый стол диаметром 135 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Позднее предмет мебели выиграл в лотерею Мэтью Миллс, после чего стол передавался по наследству. В итоге он оказался у 90-летней праправнучки одного из владельцев, которая держала его в обеденном зале своего бунгало в Западном Суссексе на юге Англии. Биографию стола выяснил представитель аукционного дома Toovey's. Лот предварительно оценивается в 8 тыс. фунтов стерлингов (более 10 тыс. долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинцы высмеяли новый памятник Шекспиру в Полтаве.

    В январе Давосский форум назвали превратившимся в ничто.

    В прошлом году в Европе предрекли возвращение к идеалам Шарля де Голля и Конрада Аденауэра.

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    15 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink

    The Telegraph: Британия пересмотрела сделку с США по спутникам из-за Starlink

    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские чиновники начали пересмотр соглашения с американской компанией Lockheed Martin на поставку военных спутников после сообщений об ограничении работы системы связи Starlink для украинской армии.

    Британское министерство обороны планировало закупить у американской компании Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на 2,6 млрд долларов. Однако сделка подверглась пересмотру из-за опасений предоставления Вашингтону права вето на использование системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Поводом для беспокойства послужило недавнее ограничение доступа украинских военных к терминалам Starlink. В британском оборонном ведомстве сочли, что Белый дом может получить возможность отключения спутников, что способно навредить интересам страны в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Украине заявили о возобновлении работы терминалов Starlink.

    Европа признала неспособность заменить систему связи для украинской армии.

    Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы американского оборудования.

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    14 октября 2026, 00:29 • Новости дня
    Британские военные отработали возвращение контроля над Фолклендскими островами

    Times: Британия провела учения по захвату Фолклендских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные в октябре провели на Фолклендских (Мальвинских) островах крупные учения по их захвату для возвращения контроля с участием десантников и местных сил обороны, пишет Times со ссылкой на источники.

    «Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции «Саттон» в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения», – пишет Times.

    В учениях участвовали около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов. Военные отработали высадку морского десанта, ночную передислокацию на дистанцию более 30 км и боевые задачи в ближнем бою на скалистой местности, передает РИА «Новости».

    Прикрытие с воздуха во время учений обеспечивал истребитель Typhoon. Отмечается, что британская армия регулярно проводит тренировки на Фолклендах, но в октябре впервые был использован сценарий реальных боевых действий, тогда как в оборонном ведомстве настаивают, что маневры не связаны с недавними геополитическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября политолог предсказал возможный ответ Британии на ультиматум Аргентины по Мальвинским островам.

    Тогда Аргентина предъявила Лондону ультиматум, потребовав начать переговоры по суверенитету над архипелагом.

    Дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    15 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Дмитриев: Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете Financial Times об ударах по российским НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании этих атак.

    В тот же день он сообщил, что Зеленский накопил ракеты и беспилотники для ударов по Москве.

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    14 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    @ JASON ALDEN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем перед встречей в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об ускорении поставок британских ракет LMM для борьбы с реактивными дронами.

    Британия ускорит передачу Украине легких многоцелевых ракет (LMM), эффективных против реактивных дронов, пишет The Guardian. Из объявленного в среду пакета на 45 млн фунтов Лондон ускорит поставки на 10 млн фунтов для самых срочных зимних нужд Киева.

    «Наша несокрушимая поддержка Украины жизненно важна для безопасности самой Британии и для того, чтобы у тех, кто на передовой, было оружие, необходимое для отпора России», – заявил Бернем. Премьер пообещал идти дальше и быстрее в поддержке Киева.

    Реактивные дроны летят выше и быстрее прежних винтовых Shahed, сбивать их труднее, поэтому Россия может поражать цели далеко за линией фронта, включая Киев. Британия уже обязалась выделить 1,6 млрд фунтов на более 5000 LMM для Украины за четыре года. Одновременно Лондон будет добиваться полного международного запрета на морские услуги при экспорте российского сжиженного природного газа.

    Зеленский и Бернем встречались дважды после того, как Бернем возглавил правительство в июле: украинский президент побывал на военно-морской базе в Портсмуте, а в августе Бернем приехал в Киев. Визит проходит на фоне усилившихся ударов по Украине и после того, как президент США Дональд Трамп заключил сделку о закупке российского дизтоплива, призвал Киев сменить руководство и объявил о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, о котором Зеленский узнал впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторую ночь не получает от Запада разведданных о запуске ракет. Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины. В воскресенье глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала Киеву деньги на ракеты и дроны.

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    15 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Британия призвала США вернуть игрушечного Винни-Пуха

    WP: Британия снова призвала США вернуть плюшевого Винни-Пуха

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия вновь попыталась вернуть из США оригинального плюшевого медведя, вдохновившего Алана Милна на создание Винни-Пуха, к столетию первой книги о персонаже, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, спор касается не только медвежонка, но и игрушек Пятачка, ослика Иа-Иа, Тигра и Кенги, принадлежавших сыну писателя Кристоферу Робину. Однако Нью-Йоркская публичная библиотека, где хранятся оригиналы, отказалась возвращать плюшевых животных, передают «Вести».

    Издание напоминает, что в 1947 году Милн передал игрушки американскому издателю для рекламного тура, но обратно в Англию они так и не вернулись. Спустя 40 лет коллекция была передана в Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

    Писатель Джайлс Брандрет, знавший Кристофера Робина, сообщил, что в 2024 году он посетил Нью-Йорк в качестве представителя королевы Камиллы с предложением организовать выставку игрушек в Букингемском дворце. Руководство библиотеки ответило отказом, сославшись на возраст и хрупкость экспонатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США.

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    14 октября 2026, 05:26 • Новости дня
    Британия решила ускорить передачу ракет LMM Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британская сторона намерена ускорить передачу киевскому режиму многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) на 45 млн фунтов стерлингов, сообщила канцелярия британского премьера Энди Бернема.

    «Британия усилит поддержку Украины, поставив ракеты для ПВО на 45 млн фунтов (60 млн долларов)», – приводит сообщение канцелярии ТАСС.

    Отмечается, что поставки ракет на сумму 10 млн фунтов будут ускорены, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в зимний период. Заявление канцелярии было сделано в преддверии встречи Бернема с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    В марте прошлого года британская промышленность и Украина заключили сделку на 1,6 млрд фунтов, по которой Киеву планируется поставить более 5 тыс. ракет LMM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины.

    В прошлом месяце генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для Украины.

    Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на 350 млн долларов.

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    15 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Бывший лидер юнионистов Северной Ирландии Дональдсон получил 15 лет тюрьмы

    Экс-главу партии Северной Ирландии Дональдсона осудили на 15 лет за насилие

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсон приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение сексуальных преступлений.

    Политика признали виновным по 18 пунктам обвинения в преступлениях, совершенных в отношении двух человек в период с 1985 по 2008 год, передает ТАСС.

    Суд установил, что супруга осужденного Элеонор Дональдсон содействовала преступлениям и подстрекала мужа. Однако с учетом психического состояния женщины приговор ей вынесен не будет.

    «Этот человек не произнес ни слова сожаления, извинений или стыда и, вне всякого сомнения, уже не произнесет даже для того, чтобы дать своим жертвам хоть какое-то утешение», – заявил судья Пол Рамзи.

    Пару задержали в марте 2024 года, однако супруги отвергали все обвинения и были освобождены под залог. После этого Дональдсон ушел в отставку с поста лидера партии и лишился места в Палате общин британского парламента, куда избирался с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Джеффри Эпштейном.

    В прошлом году американский рэпер Канье Уэст появился на судебном заседании по уголовному делу P. Diddy.

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