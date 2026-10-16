Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае нападения на Калининград

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила западные страны о недопустимости нападения на Калининградскую область.

Она обратила внимание на то, что в Генеральном штабе Войска Польского разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда «война с Россией станет неизбежной».

По словам Захаровой, западные военные планируют уничтожить всю военную инфраструктуру региона, в том числе комплексы «Искандер» и С-400, топливные терминалы и командные пункты. Для выполнения этой задачи предполагается задействовать американские ракетные комплексы «Хаймарс» и польские «Хомар-К», истребители F-16, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Кроме того, польские противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО намерены заблокировать Калининградскую область с моря, чтобы закрыть выход кораблям Балтийского флота и нарушить снабжение. Параллельно готовится сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами польских механизированных и пехотных дивизий, что дипломат сравнила с планом «Барбаросса 2.0».

«Варшавским и прочим «стратегам» не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», – подчеркнула Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

Ранее британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на регион.

Между тем в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области несколько часов.