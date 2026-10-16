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    16 октября 2026, 16:13 • Новости дня

    Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область

    Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае нападения на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии против Калининградской области повлечет за собой испепеляющий ответ всеми имеющимися средствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила западные страны о недопустимости нападения на Калининградскую область.

    Она обратила внимание на то, что в Генеральном штабе Войска Польского разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда «война с Россией станет неизбежной».

    По словам Захаровой, западные военные планируют уничтожить всю военную инфраструктуру региона, в том числе комплексы «Искандер» и С-400, топливные терминалы и командные пункты. Для выполнения этой задачи предполагается задействовать американские ракетные комплексы «Хаймарс» и польские «Хомар-К», истребители F-16, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

    Кроме того, польские противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО намерены заблокировать Калининградскую область с моря, чтобы закрыть выход кораблям Балтийского флота и нарушить снабжение. Параллельно готовится сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами польских механизированных и пехотных дивизий, что дипломат сравнила с планом «Барбаросса 2.0».

    «Варшавским и прочим «стратегам» не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    Ранее британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на регион.

    Между тем в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области несколько часов.

    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

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    14 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград

    Eesti Ekspress: Эстония решила закрыть резервный газопровод в Калининград

    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации участка газопровода, который служит резервным маршрутом для поставок российского газа в Калининградскую область.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует вывести из эксплуатации участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Eesti Ekspress.

    Две нитки трубопровода протяженностью 22 км пролегают из России через юго-восток Эстонии в Латвию, а затем через Литву в Калининград. Инфраструктура принадлежит эстонской компании Elering. Москва использует этот маршрут по договору в качестве резервного пути снабжения российского эксклава на случай поломки основного транзита через литовскую территорию или плавучего терминала.

    Выяснилось, что эстонские политики, отвечавшие за энергетическую отрасль в последние годы, не были в курсе вопросов, касающихся этого газопровода. Узнав о ситуации, Михал решил остановить работу ветки. Он поручит министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо провести переговоры с Латвией, где располагается запорный клапан, чтобы труба больше не открывалась для транзитных поставок.

    Фактически топливо в Калининград по этому маршруту сейчас не идет, поскольку осенью 2022 года Эстония запретила импорт газа из России. Тем не менее у российской стороны до сих пор сохранялась техническая и юридическая возможность резервировать пропускную способность магистрали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

    До этого генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения Москвы о защите региона.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады Калининграда.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии

    Лавров призвал страны Азии дать конструктивный ответ на угрозы со стороны НАТО

    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс намеревается диктовать свою волю государствам Азии, в связи с чем странам региона необходимо подготовить конструктивный ответ.

    По словам министра, сегодня Североатлантический альянс пытается заявлять, что вся территория Евразии является его зоной ответственности. При этом блок ссылается на свой оборонительный характер, передает РИА «Новости».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что НАТО защищает территории своих стран-членов, однако угрозы теперь якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

    «Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности. И в связи с этим нужен какой-то конструктивный ответ. Конструктивный ответ может быть предоставлен только самими странами региона», – сказал Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

    Министр рассказал об угрозе цветных революций в любой стране мира.

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    14 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Софии подписать совместное письмо к руководству НАТО о создании общего военного командования в Черном море.

    Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».

    «После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.

    По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.

    В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    14 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода

    NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей

    Tекст: Мария Иванова

    В объединенном центре управления воздушными операциями НАТО в норвежском Буде спустя год после открытия вакантными остаются две трети должностей, военные не хотят работать в условиях Арктики.

    Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.

    «Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».

    По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.

    В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.

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    14 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа

    Самолет-разведчик НАТО курсировал у Калининградской области почти 4,5 часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился в районе Калининградской области на протяжении почти четырех с половиной часов.

    Зарегистрированный в США разведывательный самолет НАТО находился вблизи Калининградской области почти четыре с половиной часа, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II прилетел в район Калининградской области с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего на протяжении почти 4,5 часа курсировал вокруг российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря», – рассказал собеседник агентства.

    Источник уточнил, что на этой неделе появление борта около российского эксклава зафиксировано впервые. До этого самолет пролетал над центральными частями балтийских республик и выполнял семичасовое патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

    Отмечается, что при выполнении черноморского рейса борт не пересекал границ прибрежных государств, заходя лишь в воздушное пространство Румынии для взлета и посадки. Кроме того, полеты Bombardier Artemis II проходят на высоте около 10,5 км вне установленных для гражданских судов маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье военный самолет ФРГ был замечен возле границы с Калининградской областью.

    В пятницу британский самолет-разведчик вернулся на базу после патрулирования у российских границ.

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    14 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Минобороны Бельгии признало утечку данных о базах НАТО через фитнес-приложение

    Belga: В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через Strava

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Бельгии нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО, заявил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен.

    «Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают», – сказал Франкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Министр уточнил, что приложение использовалось на личных смартфонах. По его словам, к нарушителям уже применены меры, однако удалить оказавшиеся в открытом доступе данные сложно. Власти намерены ужесточить проверки.

    Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что с 2014 года около 4 тыс. бельгийских военных фиксировали свои тренировки в Strava на территориях секретных объектов, в том числе в штаб-квартире НАТО, командном центре SHAPE, на двух авиабазах и военно-морской базе Зебрюгге. Через приложение также можно было узнать имена сотен военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти России пообещали пресекать утечки информации о ходе спецоперации на Украине. В июле СМИ сообщили, что американских военных на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов.

    Ранее США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР.

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    14 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Дипломат Жданова заявила о переходе производства НАТО на военные рельсы

    Дипломат Жданова: ВПК стран НАТО начал переход на рельсы военного времени

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что упрощение странами НАТО производства военной продукции свидетельствует о переходе альянса на военные рельсы.

    По словам Ждановой, НАТО внедряет модель распределенного производства вооружений, инвестируя в относительно недорогие беспилотники и изделия двойного назначения, передает РИА «Новости».

    «История показывает, что перевод военной промышленности на массовый выпуск дешевой и упрощенной продукции – это признак перевода производства на рельсы военного времени», – сказала Жданова на закрытом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Она отметила, что подобная модель позволяет альянсу сократить издержки и оперативно масштабировать объемы выпускаемой продукции.

    Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания военных бюджетов под предлогом несуществующей угрозы со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Жданова указала на спровоцированный НАТО беспрецедентный рост торговли западным оружием.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам блока.

    В прошлом месяце постоянный представитель США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».

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    14 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Американский самолет-разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II кружит над Польшей и Литвой вокруг Калининградской области.

    Борт завершает первый круг по этой траектории по состоянию на 12:00 мск. Самолет базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии, передает РИА «Новости».

    ARTEMIS II переоборудован компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Самолет регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье американский разведчик провел над Черным морем более семи часов.

    Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью.

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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    14 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французский самолет-разведчик пролетел у Калининградской области

    Самолет ДРЛО ВВС Франции заметили у границы Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ Калининградской области.

    Французский самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry летает у границ Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетных радаров.

    Около 11:00 мск самолет вылетел из Франции в северо-восточном направлении. Примерно в 13:10 мск он приблизился к границе Польши с российским регионом, после чего направился в Литву, где совершил петлю. Во второй половине дня борт лег на обратный курс над польской территорией недалеко от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области.

    В воскресенье военный самолет ФРГ пролетел возле границы региона.

    Ранее британский самолет-разведчик начал полет у границ России.

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    15 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии

    ВС Финляндии: НАТО провела учения с 8 тыс. военных у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Североатлантического альянса завершили командно-штабные маневры Steadfast Duel 2026 на базе штаба сухопутных сил в финском городе Миккели.

    Маневры проходили с 5 по 15 октября на базе штаба регионального командования сухопутных сил альянса, который находится в 140 км от российской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.

    В учениях приняли участие до 8 тыс. военнослужащих и гражданского персонала из всех 32 государств блока. Сам многонациональный штаб в Миккели открылся в сентябре 2025 года.

    Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что финская сторона наращивает масштаб маневров в непосредственной близости от границы и интенсифицирует тренировочную активность армии. Он подчеркивал, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии.

    Летом МИД заявил об активном использовании НАТО наступательных сценариев учений у российских границ.

    Военные Польши предупредили о маневрах вблизи рубежей страны.

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    14 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Турции объяснили отказ НАТО гарантировать зимнюю помощь Украине

    В Турции связали отказ НАТО помочь Украине зимой с положением ВСУ на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Североатлантического альянса об отсутствии гарантий поддержки Киева грядущей зимой отражает ухудшение положения украинских войск на фронте, заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

    По словам эксперта, союзники Киева начинают оценивать пределы своих возможностей на фоне неудач Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    «Это напоминает ситуацию на корабле, когда часть команды начинает искать пути спасения, понимая, что положение становится критическим. Отсутствие гарантий со стороны НАТО свидетельствует о растущей неопределенности относительно того, какую поддержку Украина сможет получить в предстоящие месяцы», – заявил Йылмаз.

    Обозреватель подчеркнул, что грядущая зима станет серьезным испытанием для Киева с военной и экономической точек зрения. Заявления представителей альянса не означают полного прекращения поддержки, однако указывают на неопределенность дальнейших обязательств Запада из-за возрастающих требований к ресурсам.

    Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что альянс не гарантирует помощь Украине в период зимы, которая будет иметь ключевое значение для развития ситуации. В свою очередь Владимир Зеленский сообщал о невозможности перехватывать баллистические ракеты из-за дефицита систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    До этого Уиткофф сообщил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы.

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    15 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград

    Грушко: Россия предупредила НАТО о последствиях изоляции Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия проинформировала НАТО и Евросоюз о возможных последствиях попыток изолировать Калининградскую область, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Москва довела до сведения НАТО и Евросоюза сигналы о последствиях возможных попыток изолировать Калининградскую область, пишет ТАСС.

    «Наша позиция хорошо известна, соответствующие сигналы доведены и до НАТО, и до ЕС, и они представляют, какие последствия могут быть связаны с любыми попытками изоляции Калининградской области, нарушения ее жизнеобеспечения», – заявил Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Днем ранее посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

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