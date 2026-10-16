Омский полицейский задержал порезавшего его злоумышленника

МВД: В Омской области раненый полицейский задержал злоумышленника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ночью в дежурную часть отделения МВД России по Называевскому району Омской области поступило сообщение от оперуполномоченного уголовного розыска. Полицейский сообщил, что местный житель повредил его личный автомобиль и пытался ударить ножом. К моменту прибытия следственно-оперативной группы подозреваемый уже был задержан», – цитирует Волк ТАСС.

Нападавший ранее был судим за кражу, незаконный оборот оружия и незаконную охоту. По словам Волк, он действовал из личной неприязни к полицейскому, который проводил в отношении него оперативно-разыскные мероприятия.

Злоумышленник повредил шины и кузов автомобиля оперативника. Когда владелец застал его на месте, нарушитель попытался скрыться, но полицейский его догнал. При задержании мужчина порезал сотруднику руку, однако оперативник смог его обезвредить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Следственный комитет возбудил дело после нападения с ножом на сотрудницу МФЦ.

В марте в Подольске задержали мужчину за нападения с ножом на прохожих.