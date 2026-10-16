Масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал на Московском проспекте у Сенного рынка, где находится молельное помещение на тысячу человек, передает РИА «Новости».

В проверке участвуют представители военкоматов. К настоящему моменту выявлено несколько десятков человек, которым вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержаны несколько десятков прихожан с нарушениями в миграционных документах.

Кроме того, силовики проверяют законность деятельности молельного помещения, а также хостелы и этнические кафе в соседних зданиях, где проживают мигранты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Петербурге расширили запрет на виды работ по патентам для мигрантов.

В январе в городе полиция задержала 375 мигрантов после рейда по магазинам сети «Перекресток».