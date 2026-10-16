Летевший в Омск самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправного шасси

Летевший в Омск рейс S7 вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находились 74 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирска Толмачево, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что у самолета сработала сигнализация о неисправности шасси.

Пассажиров отправили в пункт назначения другим рейсом, а Новосибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по факту возврата борта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе летевший в Лондон пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Манчестере.

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