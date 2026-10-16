  • Новость часаМинобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Региональные державы учатся побеждать гегемонов
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    Объявлено об увеличении максимальной ежедневной выплаты по больничному листу
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Максимальное пособие по уходу за ребенком увеличено до 95,5 тыс. рублей
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную
    Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
    На Севморпуть вышла новая страна
    16 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию

    Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.

    На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.

    Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.

    В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.

    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

    Комментарии (6)
    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортной инфраструктуре в Одесской области и поразили сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в результате атаки в порту Южный Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные также поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

    В среду российские войска поразили еще один сухогруз с военными грузами для ВСУ. А в воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Ростех рассказал о преимуществах управляемого снаряда «Краснополь»

    Ростех заявил об увеличении выпуска управляемых снарядов «Краснополь»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управляемый снаряд «Краснополь» позволяет российским артиллеристам эффективно поражать небольшие и подвижные наземные цели на значительном удалении, заявила пресс-служба госкорпорации Ростех.

    «С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк. Сегодня «Высокоточные комплексы» значительно увеличили выпуск этих боеприпасов», – рассказали в Ростехе, передает РИА «Новости».

    В госкорпорации отметили, что боевая обстановка в зоне спецоперации на Украине создает опасности для артиллерийских расчетов, работающих длинными сериями. Использование управляемого снаряда «Краснополь» и БПЛА позволяет артиллеристам действовать более осторожно и эффективно.

    «На помощь приходят современные гаубицы – классическая, но глубоко модернизированная «Мста-С», а также самые новые колесные «Мальва» и «Гиацинт-К». Они способны быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и так же быстро уйти», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км. В августе госкорпорация в 50 раз увеличила выпуск боеприпасов для танков. Летом российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие».

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

    Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.

    На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.

    Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны: Комплекс «Цитадель» эффективно уничтожает безэкипажные катера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен поражать безэкипажные катера, а также беспилотники и легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов, сообщило Министерство обороны России.

    «Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, безэкипажные катера и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Max.

    В военном ведомстве отметили, что 30-миллиметровая автоматическая пушка комплекса применяет шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва для уничтожения дронов противника.

    Кроме того, в состав «Цитадели» входят пункт управления для координации работы, обзорная радиолокационная станция, огневые модули и боекомплект, уточнили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников.

    Во вторник зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Гераней» по арсеналам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили склады дронов и ракетного вооружения Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Склады БПЛА и ракетного вооружения ВСУ были поражены в районе населенных пунктов Запорожье, Эсхар и Морозовка в Харьковской области, сообщает Минобороны.

    В Минобороны показали видео удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

    В четверг после удара начался пожар на предприятии в Запорожье.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили до отделения живой силы ВСУ при вылазке у Старицы

    ВС России уничтожили до отделения живой силы ВСУ у Старицы

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и отразили в районе харьковской Старицы попытку ВСУ контратаковать.

    «Противник провел одну контратаку силами 72 омбр в районе Старицы. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до отделения живой силы противника, атака отражена», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» также сорвали эвакуацию военной техники ВСУ из Приколотного. Уничтожены БТР М-113 и ББМ «Казак».

    Кроме того, на Липцовском направлении «Северяне» продвигаются в дачном поселке южнее Новой Казачьей и Токаревке. За сутки общее продвижение составило до 300 м.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-группы продвинулись в районе Приколотного, Варваровки и Николаевки.

    На Харьковском направлении, как узнали российские бойцы, участились случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ. Из-за огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями подтверждена смерть как минимум пяти человек в госпиталях от болезней.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» ведут тяжелые позиционные бои в районе Хотени. В Шосткинском районе российская авиация и артиллерия отработали по позициям 104 обр ТРО, а в Краснопольском районе штурмовики продвинулись в районе Турьи на 100 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км.

    Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    CBS News: Дефицит ракет ПВО в армии США сохранится минимум до 2030 года

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы США столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов для комплексов противоракетной обороны Patriot и THAAD, который не удастся восполнить как минимум до 2030 года.

    Из-за поставок вооружений на Украину и расхода арсеналов на Ближнем Востоке запасы ракет для американских комплексов упали до стратегически опасного уровня, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    За время боевых действий американская армия израсходовала до 61% довоенного запаса ракет PAC-3 и порядка 82% противоракет THAAD. При этом цикл исполнения новых контрактов занимает от трех с половиной до четырех с половиной лет.

    Оборонное предприятие Lockheed Martin рассчитывает нарастить выпуск систем до 400 единиц в год. Однако, по оценке американских официальных лиц и отраслевых экспертов, даже при отсутствии новых трат на восстановление запасов уйдет не менее пяти лет из-за ограниченных производственных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot.

    Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет для нужд Киева.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Во Владивостоке начался морской этап российско-индийских учений «Индра-2026»

    Корабли России и Индии вышли в Японское море в рамках учений «Индра-2026»

    Tекст: Мария Иванова

    Морской этап совместных межвидовых учений России и Индии «Индра-2026» начался в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    Российский корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и индийский фрегат «Сахьядри» вышли в Японское море для отработки практических действий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

    В ходе маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Отдельным эпизодом станет отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. Палубные вертолеты совершат полеты по задачам учения и отработают посадку на корабли двух стран.

    На заключительном этапе военные отработают освобождение захваченного пиратами судна. Моряки также проведут совместное маневрирование и проверят организацию связи. Межвидовые учения «Индра-2026» стартовали 14 октября и состоят из морского, сухопутного и воздушного этапов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026».

    На прошлой неделе индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные маневры.

    В прошлом году российские и индийские военные отработали штурм города на учениях.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова назвала законными целями транспорт с оружием для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые транспортные средства в Черном море, перевозящие военные грузы в интересах противника, рассматриваются как законные цели Вооруженных сил.

    Россия рассматривает как законные цели любые транспортные средства в Черном море, которые используются для доставки оружия и войск противнику, передает ТАСС.

    «Относительно обстановки в Черном море в целом – в очередной раз хотели бы обратить внимание на наши неоднократные предупреждения, что любые транспортные средства, перевозящие войска, оружие, боеприпасы, военную технику в интересах противника, могут рассматриваться в качестве законных целей Вооруженных сил РФ», – сказала Захарова.

    Дипломат также отметила отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к недавним ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии. По ее словам, этот инцидент обсуждался во вторник на встрече посла России Элеоноры Митрофановой и болгарского премьер-министра Румена Радева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море.

    Комментарии (0)
    Главное
    Назван средний размер пенсии по старости в 2027 году
    Генерал Алексеев сделал первое заявление после покушения
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке
    Каллас закатила глаза после вопроса о переговорах ЕС с Россией и США
    Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей
    Названы пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов